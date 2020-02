Naughty Dog ofrece un nuevo tema dinámico de The Last of Us: Part II

Si hace rato no cambias el tema de tu PlayStation 4, Naughty Dog tiene uno para recordarnos que The Last of Us: Part II sale este mayo. El tema es totalmente gratuito y tiene una mecánica bastante particular.

Dependiendo de la hora del reloj interno de la consola el tema cambiará de imagen por un aspecto de día o de noche, mostrando una faceta diferente de Ellie. Para reclamar este tema dinámico se necesita ingresar este código en la PlayStation Store:

4FMP-BBNM-J5L3

El tema estará disponible gratuitamente hasta el 11 de febrero del 2021, así que no hay ninguna prisa para descargarlo.

Naughty Dog también ha puesto a disposición del público las imágenes del tema dinámico para descargar como fondos de escritorio y celular. El contenido está disponible en la página oficial de PlayStation.

The Last of Us: Part II tendrá una participación especial en PAX East, donde los asistentes podrán disfrutar de una demo de una hora. De acuerdo a Naughty Dog, la demo estará centrada en una zona al principio del juego, en donde Ellie y Dina deben salir de Jackson para adentrarse en los alrededores y exterminar a los infectados.

The Last of Us: Part II se lanzará el 29 de mayo en exclusiva para PlayStation 4.

