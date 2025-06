Navinosuke: The Yo-Kai Buster, un juego cancelado para GBA del equipo de Metal Slug será lanzado en Nintendo Switch

20 años después de su cancelación, Navinosuke: The Yo-Kai Buster, del desarrollador de Metal Slug, llegará finalmente a Nintendo Switch. El juego estaba originalmente previsto para Game Boy Advance, pero se canceló antes de ser lanzado, aunque Metal Slug Advance sí vio la luz. Navinosuke es un RPG de ‘pixel art’ bastante ambicioso. Inicialmente, el juego se habría desarrollado con un GPS, con los jugadores caminando para encontrarse con yo-kai. Esa idea finalmente se descartó, pero suena bastante similar a Pokémon GO antes de que este juego para móviles se convirtiera en un éxito mundial. E incluso antes que existiese la sola idea de Yo-Kai Watch.

Si bien Navinosuke: The Yo-Kai Buster no debutó en Game Boy Advance, finalmente tendrá un lanzamiento oficial cuando llegue a Nintendo Switch en 2026 gracias a Kohachi Studio, disponible también en inglés. Jugarás como un joven onmyoji mientras conoces y luchas contra más de 150 yo-kai en un mundo de fantasía japonés. El director Shinano Ishiguro compartió el siguiente mensaje a través de Twitter:

«Existe la fuerte imagen de que el equipo de Metal Slug había dedicado su carrera a la Neo Geo, pero de hecho también trabajaron en Game Boy Advance durante un tiempo. El nombre del juego era Navinosuke. Este fue un proyecto que comenzó con un concepto bastante ambicioso en aquel momento: conectar un GPS al Game Boy Advance y jugar con el mismo. La propuesta que nos entregaron, describía un RPG basado en personajes famosos de todo Japón y podía jugarse con GPS, un concepto bastante vanguardista en aquel momento.

Cuando vi la propuesta, sugerí: «Sin duda será más interesante si lo hacen sobre monstruos», y les pedí que cambiaran la temática de personajes famosos a monstruos. Así, este juego comenzó como un «RPG de fantasía al estilo japonés» en el que una muñeca de madera, habitada por el alma de una niña que sueña con convertirse en un onmyoji, recorre el archipiélago japonés sellando monstruos y convirtiéndolos en sus aliados, transformando el mundo.

Sin embargo, a mitad del desarrollo, las conversaciones sobre la unidad GPS fracasaron, y el elemento central de «recorrer el país y encontrar monstruos» se volvió imposible de realizar… La supervivencia del juego en sí estaba en peligro, pero el desarrollo continuó tras modificarlo para que pudiera jugarse sin GPS, y finalmente se completó. Sin embargo, debido a diversas circunstancias, Navinosuke fue finalmente archivado.

En retrospectiva, si el desarrollo hubiera continuado según lo planeado, un juego que convierte el caminar en un juego podría haber surgido 15 años antes que Pokémon GO. Claro, no hay futuro en el que nuestros espeluznantes monstruos se conviertan en personajes tan queridos como el fenómeno social que es Pokémon…

Pensándolo bien, Navinosuke fue el último juego creado por el equipo de Metal Slug hace más de 20 años.

Tras años creando juegos de correr y disparar, el último juego en el que trabajó dicho equipo es, sorprendentemente, un RPG de fantasía de estilo japonés. Es un poco triste ver al equipo de Metal Slug terminar su carrera con un juego así, pero ¿no te apetece echar un vistazo al poco convencional y conmovedor juego de yokai que creamos? El escenario del juego lo escribí yo, así que seguro que es ridículo y sin sentido; incluso podría volverte loco.

Ahora que lo pienso, por aquel entonces, hacía que mis dos hijas pequeñas probaran el juego cada vez que lo actualizaban, y lo alababan diciendo: «¡La historia de papá es aterradora, extraña y divertida!». Es natural, ya que lo escribí para que mis hijas lo disfrutaran tanto, pero verlas disfrutarlo tanto hizo que valiera la pena crearlo. Si alguna vez consiguen este juego, por favor, juéguenlo con un corazón puro, como lo hizo mi hija en aquel entonces.

Últimamente, mi hija adulta ha empezado a hablar de la historia del juego Navinosuke al que solía jugar. La historia la escribí hace más de 20 años, pero no la recuerdo, así que cuando le pregunté «¿Qué es eso? ¡Suena interesante!» y le pregunté adónde iba la historia, me dijo, para su decepción, que ya no la recordaba. Cada vez que oía a mi hija decir: «Quiero conocer a esos monstruos», sentía una sensación de soledad al no poder compartirlo con el mundo.

¡Pero he aquí que el día en que mi hija se reencuentre con esos monstruos se acerca rápidamente! Nunca imaginé que ese día llegaría. Sería muy feliz si todos ustedes, junto con mi hija, esperaran con ansias el día en que Navinosuke regrese.»

Todavía no hay una fecha estipulada para el lanzamiento del juego en Nintendo Switch. Por retrocompatibilidad se podrá jugar también en Switch 2.