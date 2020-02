Need for Speed vuelve al regazo de Criterion Games

Después de pasar siete años con el estudio sueco Ghost Games, la franquicia Need for Speed regresará con su antiguo desarrollador, Criterion Games. El estudio escandinavo será renombrado como EA Gothenburg, un equipo de desarrollo de ingeniería que apoyará a otros estudios.

Ghost Games estuvo a cargo de Need for Speed desde el lanzamiento del título del 2013, Need for Speed: Rivals, el cual fue desarrollado en asociación con Criterion Games. El juego tuvo una aceptación moderada y dio paso para un renacimiento del juego original, el cual fue muy criticado por requerir una conexión permanente en línea.

Need For Speed: Heat

Need for Speed: Heat ha sido uno de los mejores juegos en mucho tiempo, sin embargo, EA decidió reestructurar Ghost Games y pasar los recursos a Criterion Games. Algunos de los miembros de Ghost Games seguirán en Gothenburg, mientras que los demás pasarán a otras divisiones de EA. Criterion tiene su base de operaciones en Guildford, Inglaterra, hogar de otros estudios como Supermassive, Media Molecule y Hello Games.

Criterion Games es el estudio famoso por crear la saga de juegos de carrera Burnout. Esta fórmula de velocidad y choques alucinantes fue aplicada a los Need for Speed subsecuentes, comenzando con el ‘remake’ de Hot Pursuit. El estudio también colabora en otros títulos fuera del género de carreras como Star Wars: Battlefront y Battlefield.

EA dice que Criterion es necesario para llevar a Need for Speed a la siguiente generación de videojuegos, la cual ya se prepara para debutar.

Vía: PC Gamer