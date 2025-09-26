Néfer (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

La jefe de la Cámara de los Secretos de Nod Krai que tanto nos ayudó en nuestra primera aventura en la nueva región será el próximo personaje que podremos controlar… si el dios del gacha nos sonríe. En esta guía vamos a recomendarles las mejores armas, equipo y conjuntos de artefactos para hacer el mejor ‘build’ posible para Néfer y les vamos a decir cómo conseguir todos sus materiales de ascensión y de mejora de talentos.

Cómo conseguir a Néfer

El ‘banner’ o gachapón de Néfer debería estar disponible en la fase 1 de la actualización 6.1 (Luna II) de Genshin Impact, que saldría en la noche del martes 21 de octubre de 2025.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ de Néfer, podremos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Néfer, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Lengua bífida

Normal : Realiza hasta 4 patadas que infligen Daño Dendro.

: Realiza hasta 4 patadas que infligen Daño Dendro. Cargado : Entra en el estado de “movimiento serpentino” y consume Aguante para moverse rápidamente durante un máximo de 2.5 s. Al dejar de mantener pulsado, cuando acabe la duración o cuando se quede sin Aguante, Néfer saldrá de dicho estado y consumirá Aguante adicional para infligir Daño Dendro en el AdE a los enemigos.

: Entra en el estado de “movimiento serpentino” y consume Aguante para moverse rápidamente durante un máximo de 2.5 s. Al dejar de mantener pulsado, cuando acabe la duración o cuando se quede sin Aguante, Néfer saldrá de dicho estado y consumirá Aguante adicional para infligir Daño Dendro en el AdE a los enemigos. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño Dendro en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Estrategia de senet: Danza de las mil noches

Néfer arremete cierta distancia hacia delante para infligir Daño Dendro en el AdE y entrar en el estado de danza de las sombras. Si tiene al menos 1 gota de rocío de la espesura mientras está en dicho estado, el Ataque Cargado de Néfer se sustituye por el Ataque Cargado especial Espectáculo fantasmagórico. Inicialmente, esta habilidad tiene 2 cargas.

Habilidad Definitiva – Voto sagrado: Fantasmagoría del auténtico ojo

Inflige Daño Dendro en el AdE a los enemigos frente a sí misma. Al usar la Habilidad Definitiva, Néfer también consumirá todos los velos de la falsedad que tenga para aumentar el daño de dicha habilidad.

Pasivas

Bendición presagiolunar: Tejados vespertinos – Cuando un personaje del equipo cause una reacción de Florecimiento, esta se transformará en una reacción de Florecimiento Lunar. El daño base de las reacciones de Florecimiento Lunar de los personajes del equipo aumentará en un 0.0175% por cada punto de Maestría Elemental que tenga Néfer. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 14% de esta manera. Además, cuando Néfer esté en el equipo, el nivel de presagio lunar de los personajes aumentará en 1.

Intrigas de la cámara dorada – Aumenta en un 25% las recompensas de las expediciones de 20 h en Nod Krai.

Apuesta bajo la luna Néfer (Nivel 20) – Obtiene el fortalecimiento correspondiente según el presagio lunar del equipo.

Presagio lunar: resplandor ascendente – Al usar la Habilidad Elemental Estrategia de senet: Danza de las mil noches, todos los núcleos Dendro y los núcleos feraces que haya en el campo de batalla se transformarán en núcleos artificiosos, y los núcleos Dendro y núcleos feraces que creen todos los personajes cercanos del equipo en los próximos 15 s con la reacción de Florecimiento Lunar serán, en su lugar, núcleos artificiosos. Estos núcleos no pueden causar reacciones de Sobreflorecimiento o Crepitar, ni tampoco pueden explotar. Cuando Néfer usa su Ataque Cargado o Espectáculo fantasmagórico, absorberá los núcleos artificiosos que haya en cierta área y, por cada uno, obtendrá una carga de velo de la falsedad. Cuando este efecto tenga 3 cargas o cuando se reinicie la duración de ellas, la Maestría Elemental de Néfer aumentará en 100 pts. durante 8 s.

Hija de las arenas (Nivel 60) – Por cada punto de Maestría Elemental que tenga Néfer por encima de los 500 pts., su ATQ aumenta en 0.4 pts. Como máximo, el ATQ de Néfer puede aumentar en un máximo de 200 pts. de esta manera.

Mejores armas para un ‘build’ de Néfer

Junto al ‘banner’ de Néfer se estrenará en el gacha de armas ‘Encarnación Divina’ el Catalizador Relicario de la Verdad (5★ – CrD 19.2%), el cual resulta ser la mejor arma para ella en Genshin Impact. Sobre todo si está acompañada de compañeros Hydro que causen reacciones de Florecimiento.

La Prob. CRIT aumenta en un 8%. Al usar la Habilidad Elemental, el portador de esta arma obtiene el efecto de “secreto de lo falso”, el cual aumenta la Maestría Elemental en 80 pts. durante 12 s. Cuando el portador inflige daño de Florecimiento Lunar a un enemigo, obtiene el efecto de “luna de la verdad”, el cual aumenta el Daño CRIT en un 24% durante 4 s. Cuando secreto de lo falso y luna de la verdad están activos a la vez, sus efectos se potencian un 50%.

Podríamos argumentar que, aunque este arma es muy buena para Néfer, la mejor no es esta sino Espejo Tejenoches (5★ – EM 57.6), que es el arma representativa de Lauma.

Al infligir Daño Hydro o Daño Dendro con la Habilidad Elemental, el portador de esta arma obtiene el efecto de “runo del Lejano Norte”, el cual aumenta la Maestría Elemental en 60 pts. durante 4.5 s. Cuando un personaje cercano del equipo causa una reacción de Florecimiento Lunar, el portador obtiene el efecto de “cantar de la luna nueva”, el cual aumenta la Maestría Elemental en 60 pts. durante 10 s. Si ambos efectos están activos al mismo tiempo, el daño de la reacción de Florecimiento que infligen todos los personajes cercanos del equipo aumenta en un 120%, el de las reacciones de Sobreflorecimiento y Crepitar aumenta en un 80%, y el de Florecimiento Lunar aumenta en un 40%. Este efecto no se puede acumular, y puede activarse incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Por supuesto, ambas armas son de cinco estrellas y eso significa que son difíciles de conseguir. Si buscan alternativas más accesibles, les recomendamos elegir el arma de Néfer entre las siguientes:

Lámpara Medulaoscura (4★ EM 48) – Aumenta en un 48% el daño de la reacción de Florecimiento, y en un 12% el de Florecimiento Lunar. Con “presagio lunar: resplandor ascendente”, el daño de la reacción de Florecimiento Lunar aumenta en un 12% adicional.

– Aumenta en un 48% el daño de la reacción de Florecimiento, y en un 12% el de Florecimiento Lunar. Con “presagio lunar: resplandor ascendente”, el daño de la reacción de Florecimiento Lunar aumenta en un 12% adicional. Escarcha del Albor (4★ CrD 12%) – Tras golpear a un enemigo con un Ataque Cargado, la Maestría Elemental aumenta en 72 pts. durante 10 s. Tras golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental, la Maestría Elemental aumenta en 48 pts. durante 10 s.

– Tras golpear a un enemigo con un Ataque Cargado, la Maestría Elemental aumenta en 72 pts. durante 10 s. Tras golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental, la Maestría Elemental aumenta en 48 pts. durante 10 s. Laúd de la luz celestial (4★ ER 10%) – Tras usar la Habilidad Elemental, la Maestría Elemental del portador de esta arma aumenta en 100 pts. durante 20 s.

– Tras usar la Habilidad Elemental, la Maestría Elemental del portador de esta arma aumenta en 100 pts. durante 20 s. Memorias de sacrificios (4★ EM 48) – Al hacer daño por medio de una Habilidad Elemental, hay un 40% de probabilidad de restablecer el TdE de esta habilidad. Este efecto puede activarse una vez cada 30 s.

– Al hacer daño por medio de una Habilidad Elemental, hay un 40% de probabilidad de restablecer el TdE de esta habilidad. Este efecto puede activarse una vez cada 30 s. Estrella Errabunda (4★ EM 36) – Cada 10 s, el ATQ del personaje que lleve esta arma equipada aumenta durante 12 s en un 24% de su Maestría Elemental, y los personajes del equipo cercanos obtienen un 30% de este bono. Este efecto se puede acumular con los de otros personajes del equipo que lleven esta arma equipada, y se puede activar incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso.

Si no tienen ninguna de estas armas, usen la mejor que tengan y acomoden el resto del ‘build’ de Néfer para que le saquen provecho. Es posible que otras armas que lleguen en actualizaciones posterioresa las 6.1 (Luna II) sean mejores para ella.

Mejor equipo para Néfer en Genshin Impact

El rol de este personaje en Genshin Impact es el de DPS Dendro y parece hecha a medida para sacarle provecho a Lauma, con ésta ocupando el rol de Sub-DPS. Obviamente necesitamos un personaje aplicando Hydro constantemente para causar reacciones de Florecimiento Lunar y Aino es la más adecuada para eso. Lo que hace perfecto a este equipo es que las tres son de Nod Krai y eso aumenta mucho el nivel de Presagio Lunar.

Solo falta completar el equipo con un sanador. La primera que se nos viene a la cabeza es Bárbara porque ayuda a aplicar más Hydro y le sirve de batería a Aino. Además, es gratis.

Este es un equipo de Florecimiento lunar puro. Si prefieren intentar cosas diferentes, los invitamos a probar diferentes combinaciones con otros soportes como Kuki Shinobu, Bennet, Nahida, Baizhu, Nilou, etc. Una de nuestras combinaciones favoritas será con Xilonen, que le bajará la resistencia Hydro a los enemigos y además puede sanar.

Hagan equipo con los personajes que quieran y acomoden el ‘build’ de Néfer para sacarle provecho. Es posible que en futuras actualizaciones lleguen personajes que también sirvan bien a su lado.

Mejores conjuntos de artefactos para Néfer

Apropiadamente, cualquier ‘build’ para Néfer en Genshin Impact va mejor con uno de los conjuntos introducidos en Nod Krai. Primero tenemos Noche de la revelación del cielo, que potencia enormemente su Maestría Elemental y le saca provecho a sus reacciones lunares.

Dos piezas : Maestría Elemental +80 pts.

: Maestría Elemental +80 pts. Cuatro piezas: Cuando un personaje cercano del equipo causa una Reacción Lunar, si el portador de este conjunto está en uso, obtiene durante 4 s el efecto de “luna refulgente: cavilación”, de manera que, cuando el presagio lunar del equipo es resplandor naciente/resplandor ascendente, la Prob. CRIT aumenta en un 15/30% respectivamente. Por cada efecto de luna refulgente diferente que tengan los personajes, el daño de las Reacciones Lunares de todos los miembros del equipo aumenta en un 10%. Los efectos producidos por luna refulgente no se pueden acumular, y los efectos mencionados previamente se pueden activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso.

El conjunto de artefactos Recuerdos del Bosque, que se puede conseguir en el dominio Estupa Pratyekabuddha en Sumeru (Dominio de la bendición: Manas-vijñana), también es muy útil para Néfer porque potencia su daño Dendro y reduce la resistencia de los enemigos a ese elemento.

Dos piezas: Bono de Daño Dendro +15%

Bono de Daño Dendro +15% Cuatro piezas: Tras golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental o Definitiva, la RES Dendro de dicho enemigo se reduce en un 30% durante 8 s. Este efecto se puede activar incluso cuando el personaje que lleva este conjunto equipado está en tu equipo pero no en uso.

Otro conjunto a tener en cuenta es Flor Olvidada del Paraíso (cuatro piezas) que aumenta en 10% el daño de Florecimiento Lunar.

Si no tienen estos conjuntos y no quieren farmearlos, otras buenas opciones son aquellos que aumenten la Maestría Elemental del usuario, como Instructor (dos o cuatro piezas), Orquesta del errante (dos o cuatro piezas), Sueños Áureos (dos o cuatro piezas).

Constelaciones

Si Néfer les sale varias veces en su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos. También es posible subir su nivel con Stella Fortuna sin dueño que nos dan si conseguimos duplicados de personajes de cinco estrellas que ya estén en C6.

La planificación otorga el éxito (C1) – El daño base de la reacción de Florecimiento Lunar causada con el Espectáculo fantasmagórico de Néfer aumenta en una cantidad equivalente al 60% de su Maestría Elemental. Este efecto también se beneficiará del bono otorgado por velo de la falsedad.

La estrategia se basa en la observación (C2) – Fortalece el efecto de la habilidad pasiva ‘Apuesta bajo la luna’, de manera que la duración de velo de la falsedad se prolonga 5 s, su límite de cargas aumenta a 5 y Espectáculo fantasmagórico puede infligir, como máximo, un 150% de su daño original. Cuando Néfer usa su Habilidad Elemental, obtiene inmediatamente 2 cargas de velo de la falsedad. Además, cuando dicho efecto acumule 5 cargas o cuando la duración de estas se reinicie, la Maestría Elemental de Néfer aumenta en 200 pts. durante 8 s. Es necesario desbloquear el talento de ascensión “Apuesta bajo la luna”.

Los engaños ocultan la verdad (C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Estrategia de senet: Danza de las mil noches +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

La ilusión es una trampa para la razón (C4) – Si Néfer está en uso y en el estado de danza de las sombras, su velocidad de obtención de rocío de la espesura aumenta en un 25%. Además, al estar en el estado de danza de las sombras, la la RES Dendro de los enemigos cercanos se reduce en un 20%. Este efecto se anula cuando Néfer no está en dicho estado o después de haber estado a cierta distancia de los enemigos durante 4.5 s.

Las oportunidades se esconden en los detalles (C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Voto sagrado: Fantasmagoría del auténtico ojo +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

La victoria se consigue cuando se vuelven las tornas (C6) – Cuando Néfer usa Espectáculo fantasmagórico, su segundo golpe pasa a infligir un Daño Dendro en el AdE equivalente al 85% de su Maestría Elemental. Además, al terminar de atacar con Espectáculo fantasmagórico, Néfer asesta otro golpe que inflige Daño Dendro en el AdE equivalente al 120% de su Maestría Elemental. Ambos daños se consideran daño de Florecimiento Lunar infligido por medio de Espectáculo fantasmagórico. Presagio lunar: resplandor ascendente El daño que inflige Néfer con la reacción de Florecimiento Lunar asciende en un 15%.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Néfer en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Néfer

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Esmeralda nagadus 3x Distintivo Desgastado 3x Plata lunacaída 20.000 40+ 3x Fragmento de Esmeralda nagadus 15x Distintivo Desgastado 10x Plata lunacaída 2x Asta Radiante 40.000 50+ 6x Fragmentos de Esmeralda nagadus 12x Distintivo Sofisticado 20x Plata lunacaída 4x Asta Radiante 60.000 60+ 3x Trozos de Esmeralda nagadus 18x Distintivo Sofisticado 30x Plata lunacaída 8x Asta Radiante 80.000 70+ 6x Trozos de Esmeralda nagadus 12x Distintivo Escarchado 45x Plata lunacaída 12x Asta Radiante 100.000 80+ 6x Esmeralda nagadus 24x Distintivo Escarchado 60x Plata lunacaída 20x Asta Radiante 120.000

La Esmeralda nagadus en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Dendro, Espantohongo Plumaverde, Rey Yumkasaurio Glotón, Selenimariposa Radiante y Guardián de Oasis de Apep en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Dendro, Espantohongo Plumaverde, Rey Yumkasaurio Glotón, Selenimariposa Radiante y Guardián de Oasis de Apep en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Distintivo Desgastado, Sofisticado y Escarchado se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Plata lunacaída se puede encontrar en la Isla Hiisi en Nod Krai.

se puede encontrar en la Isla Hiisi en Nod Krai. El objeto Asta Radiante se consigue derrotando al jefe Señor Nochescarcha de nivel 30 o superior en Nod Krai.

Guía de materiales de mejor de talentos de Néfer

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Néfer. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del Paraíso 6x Distintivo Desgastado 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del Paraíso 3x Silbato de hierro del guerrero 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del Paraíso 4x Distintivo Sofisticado 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del Paraíso 6x Distintivo Sofisticado 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del Paraíso 9x Distintivo Sofisticado 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del Paraíso 4x Distintivo Escarchado 120.000 Mora 1x Muestra ascendida: Torre Nivel 8 6x Filosofía del Paraíso 6x Distintivo Escarchado 260.000 Mora 1x Muestra ascendida: Torre Nivel 9 12x Filosofía del Paraíso 9x Distintivo Escarchado 450.000 Mora 2x Muestra ascendida: Torre Nivel 10 16x Filosofía del Paraíso 12x Distintivo Escarchado 700.000 Mora 2x Muestra ascendida: Torre 1x Corona de la sabiduría

Los textos del Paraíso se obtienen en el Dominio de la maestría: Sombra legada, participando en la actividad Guerra Cling-clang, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen en el Dominio de la maestría: Sombra legada, participando en la actividad Guerra Cling-clang, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Distintivo Desgastado, Sofisticado y Escarchado se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Muestra ascendida: Torre se obtiene al derrotar al jefe semanal Ajedrez Guardapuertas de nivel 70 o más en el Dominio de la Reminiscencia: La apuesta con las Brujas en Mondstadt o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Néfer.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Néfer en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.