The World Ends With You, uno de los grandes clásicos para Nintendo DS, finalmente tendrá un juego que expandirá la historia de este título que combina la acción y la moda urbana. Aparentemente, NEO: The World Ends With You será una precuela de los eventos que ocurrieron en el juego original.

El avance nos permite ver cómo será la jugabilidad, la cual ahora estará enfocada en la acción, a diferencia del modo RPG por turnos del TWEWY original. Se deduce que la trama estará enfocada en un nuevo Juego de los Segadores con un nuevo conjunto de personajes diseñados por el reconocido Tetsuya Nomura.

Mientras que el nuevo protagonista se llamará Rindo, una cara conocida aparece en el tráiler como uno de los personajes jugables. Sho Minamimoto, quien era uno de los Segadores en el juego original, también hará parte del grupo del jugador. En esta nueva entrega, los jugadores podrán recorrer el distrito de Shibuya en un entorno 3D con estilo ‘cel shading’. Así como en el primer juego, los Fragmentos de Pensamiento volverán a ser un elemento clave para superar este desquiciado desafío.

NEO: The World Ends With You estará disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch a mitades del 2021. Square Enix también presentó un nuevo adelanto de la adaptación ‘anime’ que se estrenará en abril del 2021.

Vía: Polygon