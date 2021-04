El 23 de noviembre de 2020, Square Enix anunció que estaba trabajando en una secuela de The World Ends With You. Aunque el tráiler presentado mostró jugabilidad y algunos de los personajes que protagonizarán esta nueva aventura, no reveló la fecha de lanzamiento.

Ahora, casi 5 meses después, Square Enix finalmente ha revelado cuándo será la fecha de lanzamiento de NEO: The World Ends With You (TWEWY) y nuevos detalles sobre la jugabilidad. No menos importante, muestra varios rostros familiares de la primera entrega y confirma que Neku —protagonista del juego original— hará acto de presencia.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de NEO: TWEWY?

La fecha de lanzamiento de NEO: The World Ends With You (TWEWY) está programada para el 27 de julio. Desde ese entonces, el título estará disponible para PS4 y Switch.

¿Llegará a PC?

Sí, NEO: The World Ends With You (TWEWY) llegará a PC vía Epic Games Store durante el tercer trimestre de 2021. No obstante, se desconoce la fecha de lanzamiento puntual.

¿De qué tratará la historia de NEO: TWEWY?

La historia de NEO: The World Ends With You (TWEWY) seguirá a Rindo, un joven obligado a participar en un nuevo Juego de los Segadores. Como líder de los Wicked Twisters, él y sus compañeros deberán sobrevivir y quedar en primer lugar para regresar a su mundo. Por supuesto, ellos no serán los únicos que buscarán hacerse con la victoria.

¿Qué actores de voz (‘seiyū’) interpretan a los personajes de NEO: The World Ends With You (TWEWY)?

Wicked Twisters

Rindo , interpretado por Yūma Uchida (japonés) y Paul Castro Jr. (inglés)

, interpretado por Yūma Uchida (japonés) y Paul Castro Jr. (inglés) Fret , interpretado por Chiharu Sawashiro (japonés) y Griffin Burns (inglés)

, interpretado por Chiharu Sawashiro (japonés) y Griffin Burns (inglés) Nagi , interpretada por Mina Katahira (japonés) y Miranda Parkin (inglés)

, interpretada por Mina Katahira (japonés) y Miranda Parkin (inglés) Sho Minamimoto, interpretado por Fujimoto Takayuki (japonés) y Andy Hirsch (inglés)

Ruinbringers

Tsugumi Matsunae , interpretada por Ciara Riley Wilson (inglés)

, interpretada por Ciara Riley Wilson (inglés) Susukichi, interpretado por Max Udell (inglés)

Deep Rivers Society

Fuya, interpretado por Adam Gold (inglés)

Variabeauties

Kanon, interpretada por Xanthe Huynh (inglés)

Purehearts

Motoi, interpretado por Nick Thurston (inglés)

Shinjuku Reapers

Shiba , interpretado por Shaun Conde (inglés)

, interpretado por Shaun Conde (inglés) Kubo , interpretado por Xander Mobus (inglés)

, interpretado por Xander Mobus (inglés) Ayano , interpretado por Erin Yvette (inglés)

, interpretado por Erin Yvette (inglés) Kaie , Interpretaco por Josey Montana McCoy (inglés)

, Interpretaco por Josey Montana McCoy (inglés) Hishima , interpretado por James Austin Kerr (inglés)

, interpretado por James Austin Kerr (inglés) Shoka, interpretada por Bailey Gambertoglio (inglés)

Shibuya Reapers

Koki Kariya , interpretado por Anri Katsu (japonés) y Andrew Kishino (inglés)

, interpretado por Anri Katsu (japonés) y Andrew Kishino (inglés) Uzuki Yashiro , interpretada por Satomi Arai (japonés) y Kate Higgins (inglés)

, interpretada por Satomi Arai (japonés) y Kate Higgins (inglés) Coco Atarashi, interpretada por Marika Kouno (japonés) y Kitana Turnbull (inglés)

¿Cómo será la jugabilidad de NEO: TWEWY?

En los zapatos de Rindo, los jugadores podrán explorar las las calles de Shibuya y luchar contra los Noise. Similar al juego original para DS, las batallas en NEO: TWEWY serán en tiempo real. De igual forma, los jugadores podrán desbloquear habilidades a través de la colección de pines. No menos importante, podrán mejorar sus estadísticas por medio de artículos de ropa.

El tráiler también implica que habrá un sistema de viajes temporales. A través de este, Rindo podrá rebobinar el tiempo y hacer que ciertos eventos se desarrollen a su favor. Se desconoce qué tan flexible será este sistema o si conllevará a que el juego posea múltiples finales.

¿Quién compondrá la banda sonora de NEO: TWEWY?

Takeharu Ishimoto, compositor de la banda sonora del primer juego, regresará para componer la música de NEO: The World Ends With You (TWEWY).

¿Ya puede reservarse?

Sí, NEO: The World Ends With You ya puede reservarse. Basta con seguir este enlace.

Fuente: Square Enix