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NeoGeo AES+: fecha de lanzamiento, precios, versiones y todo lo que deben saber de la nueva consola de SNK

La consola NeoGeo AES+ de SNK llegará en tres versiones, una de ellas con 10 juegos fisicos, los cuales se podrán comprar por separado

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Ya estamos acostumbrados a que mensualmente tenemos un par de noticias relevantes sobre SNK. Por ejemplo, hoy SNK confirmó mediante sus canales oficiales en redes sociales que pronto regresará Wolfgang Krauser como personaje jugable de Fatal Fury: City of the Wolves.

A través de un pequeño video que contrasta escenas de Fatal Fury 2 con el nuevo escenario del personaje, la desarrolladora anticipó que el tráiler de jugabilidad de Wolfgang Krauser se compartirá en los próximos días. Sin embargo, SNK logro captar todo el interés de la comunidad de juegos de pelea y de coleccionistas de consolas retro con el anuncio de un nuevo hardware oficial.

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Así es la NeoGeo AES+ que SNK lanzará en el 2026

La NeoGeo AES+ es una reimplementación fiel del hardware original japonés, desarrollada por SNK y distribuida por Plaion. A diferencia de otros sistemas retro, esta consola prescinde de la emulación y la aproximación por FPGA; en su lugar, utiliza chips ASIC rediseñados para replicar de forma nativa la arquitectura de las placas de SNK de la década del 90. Esto garantiza una ejecución idéntica del software, permitiendo la compatibilidad total tanto con los nuevos cartuchos que se lanzarán junto con la consola, así como también los cartuchos originales de la época.

La NeoGeo AES+ cuenta con una salida HDMI de baja latencia, selectores DIP para configuración de idioma y overclocking, y diferentes modos de visualización. Para los puristas. Además, la NeoGeo AES+ conserva la salida AV original compatible con monitores CRT. Además, la versión ultimate de la NeoGeo AES+ contará con 10 juegos fisicos, los cuales también se podrán comprar de manera individual:

  • Metal Slug
  • The King of Fighters 2002
  • Garou: Mark of the Wolves
  • Big Tournament Golf
  • Shock Troopers
  • Samurai Shodown V Special
  • Pulstar
  • Twinkle Star Sprites
  • Magician Lord
  • Over Top.

Fecha de lanzamiento, precios y versiones de la NeoGeo AES+

NeoGeo AES+NEOGEO AES+ (Estándar)Anniversary Edition (White)Ultimate Edition
Precio (USD)$249.99 USD$349.99 USD$999.99 USD
Color de la consolaNegro clásicoBlanco limitadoNegro (Unidades numeradas)
Controles1 Arcade Stick (con cable)1 Arcade Stick (inalámbrico)1 Wired Stick, 1 Wireless Stick, 1 Wireless Gamepad
JuegosNingunoCartucho Metal Slug (Blanco)Los 10 cartuchos de lanzamiento
AlmacenamientoRequiere Memory Card (no incluida)Incluye Memory Card (Blanca)Incluye Memory Card
Accesorios extraNingunoDongle inalámbrico, cables de cargaGame Rack (estante), múltiples dongles y cables
Lanzamiento12 de noviembre de 202612 de noviembre de 202612 de noviembre de 2026

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Fuente: Plaion

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