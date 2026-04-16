NeoGeo AES+: fecha de lanzamiento, precios, versiones y todo lo que deben saber de la nueva consola de SNK

Ya estamos acostumbrados a que mensualmente tenemos un par de noticias relevantes sobre SNK. Por ejemplo, hoy SNK confirmó mediante sus canales oficiales en redes sociales que pronto regresará Wolfgang Krauser como personaje jugable de Fatal Fury: City of the Wolves.

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🎼 The stage is set.

The Emperor of Darkness will soon descend.#FatalFury pic.twitter.com/HM7hFczwAq — FATAL FURY: City of the Wolves (@FATALFURY_PR) April 16, 2026

A través de un pequeño video que contrasta escenas de Fatal Fury 2 con el nuevo escenario del personaje, la desarrolladora anticipó que el tráiler de jugabilidad de Wolfgang Krauser se compartirá en los próximos días. Sin embargo, SNK logro captar todo el interés de la comunidad de juegos de pelea y de coleccionistas de consolas retro con el anuncio de un nuevo hardware oficial.

Así es la NeoGeo AES+ que SNK lanzará en el 2026

La NeoGeo AES+ es una reimplementación fiel del hardware original japonés, desarrollada por SNK y distribuida por Plaion. A diferencia de otros sistemas retro, esta consola prescinde de la emulación y la aproximación por FPGA; en su lugar, utiliza chips ASIC rediseñados para replicar de forma nativa la arquitectura de las placas de SNK de la década del 90. Esto garantiza una ejecución idéntica del software, permitiendo la compatibilidad total tanto con los nuevos cartuchos que se lanzarán junto con la consola, así como también los cartuchos originales de la época.

La NeoGeo AES+ cuenta con una salida HDMI de baja latencia, selectores DIP para configuración de idioma y overclocking, y diferentes modos de visualización. Para los puristas. Además, la NeoGeo AES+ conserva la salida AV original compatible con monitores CRT. Además, la versión ultimate de la NeoGeo AES+ contará con 10 juegos fisicos, los cuales también se podrán comprar de manera individual:

Metal Slug

The King of Fighters 2002

Garou: Mark of the Wolves

Big Tournament Golf

Shock Troopers

Samurai Shodown V Special

Pulstar

Twinkle Star Sprites

Magician Lord

Over Top.

Fecha de lanzamiento, precios y versiones de la NeoGeo AES+

NeoGeo AES+ NEOGEO AES+ (Estándar) Anniversary Edition (White) Ultimate Edition Precio (USD) $249.99 USD $349.99 USD $999.99 USD Color de la consola Negro clásico Blanco limitado Negro (Unidades numeradas) Controles 1 Arcade Stick (con cable) 1 Arcade Stick (inalámbrico) 1 Wired Stick, 1 Wireless Stick, 1 Wireless Gamepad Juegos Ninguno Cartucho Metal Slug (Blanco) Los 10 cartuchos de lanzamiento Almacenamiento Requiere Memory Card (no incluida) Incluye Memory Card (Blanca) Incluye Memory Card Accesorios extra Ninguno Dongle inalámbrico, cables de carga Game Rack (estante), múltiples dongles y cables Lanzamiento 12 de noviembre de 2026 12 de noviembre de 2026 12 de noviembre de 2026

Fuente: Plaion