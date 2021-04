NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1 – Reseña

El año pasado, SNK comenzó a relanzar en Nintendo Switch algunos de los juegos de pelea que hicieron parte del catálogo de NeoGeo Pocket Color. Ahora, la desarrolladora de Osaka ha juntado los seis juegos lanzados de manera individual más otros cuatro en una colección llamada NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1. Esta compilación de diez títulos llega dotada de detalles históricos para los aficionados a documentar material de consolas que ya no están en circulación.

Si bien esta consola nunca llegó de manera oficial a nuestro territorio, sí fue comercializada en Estados Unidos, España y otros países europeos. Tiempo después, cuando SNK fue adquirida por Azure, las unidades restantes de NeoGeo Pocket Color en los países occidentales fueron compradas por la compañía japonesa para ser nuevamente empacas y vendidas en el mercado asiático.

Desde su debut en Japón, SNK quiso posicionar la NeoGeo Pocket Color como la competencia de la Game Boy. No obstante, sucumbió ante el apabullante éxito de la Game Boy Advance. Eso sí, la campaña publicitaria desplegada por la desarrolladora de Osaka es interesante debido a lo poco sutil que fue con su competencia.

Teniendo en cuenta la historia de esta portátil, ha llegado la hora de revisar todo lo que SNK tiene para los usuarios de Nintendo Switch en esta colección.

Una celebración para los fanáticos de los juegos de pelea de SNK

NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1 cuenta con seis juegos de pelea. SNK Gals’ Fighters, The Last Blade: Beyond the Destiny, Fatal Fury: First Contact y SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium cuentan con una reseña individual en GamerFocus. Los otros dos juegos de pelea en el primer volumen de esta selección de juegos de NeoGeo Pocket Color son Samurai Shodown! 2 y King of Fighters R-2. El primero es una versión ‘light’ de Samurai Shodown 64: Warriors Rage.









Los mensajes de incompatibilidad que el juego SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium mostraba en la Neo Geo Pocket original están presentes en la colección.

Samurai Shodown! 2 y King of Fighters R-2

Samurai Shodown! 2, el cual tiene el mismo sistema de golpes fuertes y débiles de los anteriores juegos de pelea que reseñamos antes de la llegada de NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1, cuenta con 17 personajes y la posibilidad de elegir entre dos modos de lucha (‘Slash’ y ‘Burst’). Con la excepción de Yuga, los personajes mantienen sus movimientos en ambos modos. Adicionalmente, el juego cuenta con un modo historia sacado de la versión de arcade. Este brinda al jugador horas de diversión para conocer la historia detrás de la reencarnación de «Yuga el destructor».

King of Fighters R-2 es otro de los juegos de pelea que llegaron a la eShop de Switch de forma independiente. Este título es a nivel de jugabilidad el mejor de los seis juegos de lucha que contiene NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1. Esto se debe a la fluidez. A diferencia de la del juego SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium, King of Fighters R-2 se mantiene estable la mayor parte del tiempo. Este último cuenta con un total de 23 personajes, 9 de los cuales son desbloqueables. Estos son el equipo Orochi, Omega Rugal y versiones extra de Kyo, Mai, Ryo, Terry y Yuri basadas en sus apariciones en los juegos KOF 94 y Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers.

Cuatro juegos que muestran la versatilidad de la portátil de SNK

Además de los juegos de pelea que vienen en la NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1, la desarrolladora japonesa ha incluido cuatro títulos de distintos géneros. Primero tenemos los juegos Metal Slug 1ST Mission y Metal Slug 2ND Mission. Estos ‘run and gun’, basados en una de las franquicias más queridas para arcades de SNK, cuentan con escenarios inspirados en algunas de las locaciones vistas en las primeras entregas. Desarrollados por Ukiyotei, estos juegos se alejan un poco de la clásica estructura de cinco a seis misiones vista en las entregas principales de la franquicia.

Mientras que Metal Slug 1ST Mission cuenta con 17 escenarios, Metal Slug 2ND Mission tiene la nada despreciable cifra de 38 misiones. Al sumarse las armas y rutas que podemos desbloquear, este par de juegos son algunos de los mejores presentes en NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1. Adicionalmente, la variedad de vehículos está presente en los juegos de la franquicia Metal Slug para Neo Geo Pocket Color.

Un juego de deportes entre disparos y peleas

Big Tournament Golf es otro de los juegos incluidos en la NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1. Este juego es una adaptación de Neo Turf Masters de 1996 para arcade. En cuanto a las reglas del título, cabe resaltar que los fundamentos básicos de la disciplina deportiva están presentes. Con esto en mente, solo basta ser fanático de los juegos de golf de la época del NES para pasar un buen rato con este título.

Dark Arms: Beast Buster 1999, la joya oculta de la NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1

Beast Buster (1989)

Beast Busters: Second Nightmare (1998)

Este juego es un ‘spin-off’ de la franquicia de disparos sobre rieles Beast Busters, la cual debutó en las salas de arcade japonesas en 1989. No fue hasta 1990 que llegó a Occidente para arcades, Amiga y los computadores Atari ST. Entre finales de 1988 y finales de 1999, SNK lanzó dos juegos de esta franquicia. El primero de estos fue Beast Busters: Second Nightmare. Este título solo fue lanzado para la placa arcade Hyper Neo Geo 64. Al igual que Beast Buster (1989), es un juego de disparos sobre rieles. El otro videojuego que SNK lanzó en ese lapso de tiempo fue Dark Arms: Beast Buster 1999 para la consola portátil de SNK NeoGeo Pocket Color.

Dark Arms: Beast Buster 1999 es un juego de acción con elementos RPG desarrollado por el estudio Noise Factory (Rage of the Dragons). Este juego —el cual es corto, pero muy rejugable— brilla por su sistema de progreso y creación de armas. Estas cuentan con diversas estadísticas de daño y características. A medida que van evolucionando, brindan al personaje habilidades especiales. Ya que la historia es lineal y dura entre tres y seis horas, su rejugabilidad radica en la recolección de datos sobre los monstruos del juego. De esta forma se pueden desbloquear todas las armas.



NeoGeo Pocket Color Selection Vol 1 mantiene vivo el legado de la consola portátil de SNK

Los extras básicos vistos en los seis juegos que salieron en la tienda de Nintendo antes de la llegada de Neo Geo Pocket Color Selection Vol 1 están presentes en esta colección. Sin embargo, nuevos extras —tales como la posibilidad de ver las cajas de los juegos y los cartuchos modelados en 3D— son agregados que los fanáticos de los juegos ‘retro’ agradecen. A lo anterior se suma la posibilidad de iniciar el juego como si lo estuviéramos ejecutando en la Primera Neo Geo Pocket. Esto también muestra contenido exclusivo para los usuarios de la primera versión de la consola portátil.

Neo Geo Pocket Color Selection Vol 1 9/10 Nota Lo que nos gustó - 10 juegos a un excelente precio.

- Trajo de vuelta grandes juegos de la consola portátil de SNK.

- Los extras permiten que se preserve el legado de la Neo Geo Pocket Color.

Lo que no nos gustó

- La cantidad de juegos de pelea puede alejar a algunos usuarios.

- Hacen falta extras como los vistos en Samurai Shodown: NeoGeo Collection

Reseña hecha con una copia digital de Neo Geo Pocket Color Selection Vol 1 para Nintendo Switch brindada por SNK.