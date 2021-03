SNK ha revelado el primer título que recopila algunos de los juegos más recordados de NeoGeo Pocket y NeoGeo Pocket Color a Nintendo Switch. Este se llamará NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 y contará con 10 juegos, entre los cuales se encuentran algunos de los títulos de pelea que han salido desde 10 meses. Pero esta colección, además de llegar con franquicias que no son de lucha, contará con una galería que nos permitirá ver las cajas y cartuchos de la consola portátil de SNK en 3D.

¿Qué juegos contiene NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 en Nintendo Switch?

Metal Slug 1ST Mission, Metal Slug 2ND Mission, SNK Gals’ Fighters, Samurai Shodown! 2, King of Fighters R-2, The Last Blade: Beyond the Destiny, Fatal Fury: First Contact, SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium y Dark Arms Beast Buster 1999 son los juegos que contiene NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1.

Si bien la mayoría de juegos en NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 son de pelea y se consiguen por separado, no opacan los otros títulos que vienen incluidos en este primer volumen. Es así que haremos un pequeño repaso por cada una de estas joyas del pasado que ya están disponibles para los poseedores de una Nintendo Switch.

Metal Slug 1ST Mission

Este juego, el cual no está protagonizado por Marco o algún otro personaje de la línea principal de juegos de esta franquicia, llegó a la consola portátil de SNK el 27 de mayo de 1999. Ahora es uno de los juegos disponibles con el lanzamiento del primer volumen de la NeoGeo Pocket Color Selection en Nintendo Switch.

Metal Slug 2ND Mission

El 22 de mayo, un año después del lanzamiento de 1ST Mission, llegó a las tiendas Metal Slug 2ND Mission. Este título protagonizado por Gimlet, Red Eye y Tequila cuenta con 38 misiones y una historia original a la de otros títulos de la franquicia.

SNK Gals’ Fighters

Un ‘crossover’, que reúne a las luchadoras de las franquicias de juegos de pelea más importantes de SNK. SNK Gals’ Fighters, debutó el 27 de enero del 2000 para NeoGeo Pocket Color. Mientras tanto, la versión de Nintendo Switch fue estrenada el 29 de abril del 2020. Este juego cuenta con ocho personajes base y tres desbloqueables. Para conocer más información sobre este juego de lucha de SNK, les recomendamos leer nuestra reseña en el siguiente enlace.

Samurai Shodown! 2

Samurai Shodown! 2 fue lanzado para NeoGeo Pocket Color el 30 de abril de 1999 como versión portátil del juego Samurai Shodown 64: Warriors Rage. Es así que todos los finales de los personajes están sacados directamente de la versión de arcade. Este juego debutó en Nintendo Switch el 12 de diciembre de 2019, 20 años después de su lanzamiento en la portátil de SNK, como regalo por la pre compra de Samurai Shodown (2019) en Japón. Este título está disponible, por separado, en nuestro territorio desde el 8 de agosto del 2020.

King of Fighters R-2

King of Fighters R-2 es una adaptación de The King of Fighters 98 y cuenta con 23 personajes seleccionables pertenecientes a diferentes juegos de SNK presentes en la franquicia KOF. Este título debutó en 1999 para NGPC y en Nintendo Switch esta disponible desde el 7 de agosto del 2020.

The Last Blade: Beyond the Destiny

Originalmente , The Last Blade: Beyond the Destiny vió la luz en la consola portátil de SNK el 16 de marzo del 2000 y nuevamente fue lanzado en una colección el 2 de agosto del 2001. El relanzamiento de este título en Nintendo Switch fue el 28 de octubre del 2020. En GamerFocus, tuvimos la oportunidad de reseñar esta versión portátil de la franquicia The Last Blade y la opinión la pueden encontrar en el siguiente enlace.

Fatal Fury: First Contact

Fatal Fury: First Contact es un juego desarrollado por Yumekobo y SNK en base a Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers. Este juego debutó en el mercado japonés el 30 de abril de 1999 y su relanzamiento para Nintendo Switch ocurrió el 23 de diciembre del 2020. Este es otro de los títulos de pelea incluidos en NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1, que en GamerFocus hemos reseñado. Nuestra opinión sobre este juego la encuentran en el siguiente enlace.

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium

SNK vs Capcom: The Match of the Millennium es último juego que salió antes de la recopilación para Nintendo Switch.

El primer juego de pelea que cruzó a los universos de Capcom y SNK debutó en NeoGeo Pocket Color el 22 de diciembre de 1999. No obstante, de muchos de los juegos en esta colección era el que menos esperaban ver los fanáticos. Esto debido a que Capcom tendría que dar permiso a SNK para su relanzamiento. Es así que lo imposible para algunos sucedió el 17 de febrero del 2021, cuando SNK vs Capcom: The Match of the Millennium llegó a Nintendo Switch. Nuestro análisis lo pueden consultar en el siguiente enlace.

Dark Arms Beast Buster 1999

De todos los juegos que podría tener NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 en Switch, Dark Arms Beast Buster 1999 , junto a SNK vs Capcom: The Match of the Millennium, es el más interesante de todos.

Dark Arms Beast Buster 1999 es sin lugar a dudas el juego más «oscuro» de esta colección, ya que pocos conocen de la existencia de este ARPG que debutó el 21 de octubre de 1999 en la consola portátil de SNK. En este juego controlaremos a Meghan Loughlin, una chica cuyo trabajo es mantener a salvo al mundo del ataque de los demonios. Adicionalmente, ella actúa como mediadora entre este mundo y el «otro».

Big Tournament Golf

Este juego es una adaptación del título de arcade llamado Neo Turf Masters.

Big Tournament Golf para NGPC llegó a las tiendas japonesas en 1999. Antes del lanzamiento de la versión presente en el primer volumen de NeoGeo Pocket Color Selection para Nintendo Switch, SNK ha lanzado la original de arcade en todas las plataformas actuales.

¿Cuáles el juego del primer volumen de NeoGeo Pocket Color Selection para Nintendo Switch qué más les llama la atención?

Fuente: comunicado de prensa, canal oficial en YouTube de SNK