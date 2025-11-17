Neon Inferno – Reseña

Hay juegos —especialmente juegos indies— que me hacen sentir de regreso en una sala de arcades de comienzos de este siglo. Son títulos con mecánicas muy específicas que nos ponen un reto claro de habilidad y que disfrutamos no necesariamente por su narrativa, sino para superarnos a nosotros mismos o a otros jugadores quedando más arriba en la tabla de puntaje. Neon Inferno es uno de esos juegos, pero no contento con replicar la experiencia arcade nos ofrece también un espectáculo de arte en pixeles que me dejó absolutamente impresionado.

El estudio Zenovia Interactive no es ajeno a este tipo de obras estilo retro. Hace unos años nos deleitó con el juego de acción 2D Steel Assault que estaba claramente inspirado en la era de los 16-bit. Su nuevo título es una clara evolución de las ideas que demostraron allí.

Es el año 2055 y Nueva York es una ciudad asediada por el crimen. La yakuza, la mafia italiana, los policías corruptos y la corporación Pangaea llenan de violencia las calles. Controlamos a Angelo Morano y Mariana Vitti, dos sicarios de “la familia” que siguen fielmente las órdenes de su don para volver a poner a su organización en la cima de la ciudad.

Esta historia puede ser una mera excusa para justificar la acción, pero también es la base para un estilo visual maravilloso. El arte en pixeles de Neon Inferno es uno de los más bellos que he visto en mi vida y uno de los principales impulsos para jugarlo es ver los geniales diseños y escenarios ciberpunk que van apareciendo a lo largo de los seis niveles. Los diseños de personajes y vehículos son increíblemente detallados y están llenos de personalidad. No es una sorpresa descubrir que su diseñador es el gran ilustrador Tsukasa Jun. La ambientación es complementada por una excelente banda sonora electrónica formada principalmente por melodías synthwave tan intensas como la acción, dejando espacio para otras tonadas más lentas cuando es apropiado.

Empecé hablando de los gráficos porque es lo que más me gustó, pero eso no significa que la jugabilidad se quede atrás. Este es un juego de disparos muy intenso en el que los atacantes no solo vienen desde los lados y desde arriba, sino también del fondo de los escenarios. Además de estar inspirado por juegos como Contra y Metal Slug, también toma elementos de ese genial ‘western’ de ciencia ficción llamado Wild Guns y eso significa que tenemos que poner atención a dos planos diferentes.

Esto complica un poco las cosas. Dependiendo de donde vengan los ataques cambia nuestra forma de responder a ellos y lidiar con los enemigos. Aunque podemos movernos libremente cuando disparamos en nuestro mismo plano, debemos quedarnos quietos cuando apuntamos a los enemigos que se encuentran en el fondo. También tenemos que poner mucha atención a las balas, pues las del mismo plano nos pueden hacer daño en cualquier momento, pero las del fondo solamente cuando llegan al punto que indica la mira. Si eso les parece caótico, esperen a jugar en el modo multijugador local, que es supremamente divertido pero hace que la acción en pantalla sea aún más difícil de seguir.

Además de todo esto, también tenemos que tener en consideración el color de los disparos. Podemos usar nuestro ataque cuerpo a cuerpo para “devolver” las balas de color verde e incluso podemos ralentizar el tiempo para cambiar su trayectoria, incluso hacia los enemigos del fondo. Es un sistema interesante, pero no está tan bien implementado en la acción como hubiera esperado. Se siente desaprovechado.

Todo esto significa que Neon Inferno usa una gran cantidad de botones para disparar, saltar, evadir, golpear cuerpo a cuerpo, apuntar y apuntar al segundo plano. Por si fuera poco, hay secciones en vehículo que cambian ligeramente las acciones. Esto hace que nuestros primeros encuentros con el juego resulten un poco abrumadores —sobre todo para quienes no tienen experiencia con el género— pero es fácil acostumbrarse tras unas cuantas partidas.

Una vez nos sentimos en control de los personajes, la experiencia es realmente emocionante. Este no es un juego fácil. Nos pide tener muy buenos reflejos y velocidad de reacción para superar algunos de los momentos más intensos incluso en dificultad normal. Pero la “verdadera experiencia” está en las dificultades más altas. Solo podemos conseguir la mejor puntuación de cada nivel si jugamos en los modos Difícil o Arcade, los cuales limitan bastante la salud de los personajes y los puntos de control en los escenarios. Para superar estos retos, debemos transportarnos a la era de los Arcades, en los que teníamos que prácticamente “aprendernos” los niveles y descubrir el posicionamiento adecuado en cada momento.

Hace un momento mencioné la presencia de secciones de vehículos. Este es un buen ejemplo de la variedad de niveles que ofrece este juego. Cada nuevo nivel presenta nuevas ideas jugables interesantes, pero no novedosas para el género. El único momento “original” que encontré fue en el nivel de la discoteca, donde debemos disparar al humo del fondo para despejarlo y poder ver la ubicación de los enemigos. El resto de “momentos especiales” ya se han visto antes —tiroteo colgado de un helicóptero, persecución en lancha, saltar entre autos— pero funcionan muy bien.

Aunque este es un juego muy corto —La primera partida puede tomar unas tres horas— sí sentí el impulso a jugarlo varias veces para mejorar la puntuación hasta hacerlo perfecto. La rejugabilidad es parte de su diseño y si ustedes son de esas personas que solo quieren ver los créditos y pasar al siguiente juego, tal vez este juego no sea para ustedes. Ni siquiera van a encontrar una gran historia que justifique la partida.

Debo profundizar un poco en eso. La historia de Neon Inferno no es mala, solo es demasiado simple. Aunque la guerra de grupos criminales ciberpunk que ofrece es una base sólida y la descripción de las misiones sugiere que hay un mundo muy interesante ahí detrás, nunca lo vemos. Debo decir que esta obra no necesita una gran historia para hacer bien lo que hace bien, pero una trama más elaborada hubiera ayudado a redondear la experiencia.

En resumen, Neon Inferno es una gran título estilo arcade que encantará a los jugadores que se enfocan en repetir una y otra vez un juego hasta perfeccionarlo y para los demás será una distracción breve pero entretenida. También resulta imprescindible para los amantes del buen arte en pixeles.

Reseña hecha con una copia digital de Neon Inferno para Steam brindada por Retroware. El juego saldrá el 20 de noviembre de 2025 para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.