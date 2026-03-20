Neptunia Unlimited: todos los detalles del primer juego en 10 años de la franquicia de Compile Heart

A principios de marzo, Compile Heart reveló que el 19 de marzo revelarían el nuevo juego de la franquicia Hyperdimension Neptunia. El día llegó y la desarrolladora japonesa ha confirmado que Neptunia Unlimited es la próxima entrega principal de la serie Hyperdimension Neptunia.

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¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Neptunia Unlimited?

El tráiler confirma que Neptunia Unlimited llegará primer a Japón el próximo 27 de agosto de 2026. Por el momento se desconoce, la fecha de lanzamiento de Neptunia Unlimited en nuestra región. El título integrará a nuevas diosas CPU inspiradas en las consolas de actual generación. El videojuego estará disponible en Nintendo Switch 1 y 2, PlayStation 4 y PlayStation 5. cabe resaltar, que aunque el juego incluye un personaje que representa la marca Xbox, no se ha confirmado una versión para las consolas de Microsoft.

¿Qué sabemos de Neptunia Unlimited?

En Neptunia Unlimited veremos Neptune (Purple Heart) en un escenario apocalíptico donde la supervivencia del mundo depende de una mecánica de «reintento». El objetivo principal es alterar el destino para alcanzar un «final verdadero» en una historia inédita en la franquicia. En esta entrega, las diosas clásicas —Noire, Blanc y Vert— comparten el protagonismo con un nuevo elenco de personajes:

Rouge (Red Heart) como la sucesora de Nintendo Switch,

como la sucesora de Nintendo Switch, Ciel (Blue Heart) representando a la PlayStation 5,

representando a la PlayStation 5, Anna y Lot (Eclipse Heart) basadaas en las consolas Xbox Series X y Series S.

El primer tráiler revela una evolución en el sistema de combate y exploración. Ya que, el activar sus formas CPU, las protagonistas pueden volar libremente por los mapas y participar en enfrentamientos espaciales contra enemigos de gran escala. Aunque el perfil oficial de Blanc menciona a las gemelas Rom y Ram, aún no se ha confirmado si las CPU Candidates serán personajes jugables.

Vía: Siliconera