Nerial, el estudio detrás de la serie Reigns, anunció su cierre

Todas las noticias sobre cierres de estudios de videojuegos son malas, pero cuando se trata de un estudio pequeño que solía ser indie se sienten aún peor. Ahora el turno de decir adiós le corresponde a Nerial, un equipo principalmente conocido por la divertida serie Reigns, incluyendo el reciente Reigns: The Witcher.

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Aunque tratan de dar el mensaje con humor, el resultado sigue siendo triste. Esto es lo que dijeron sobre el final del estudio.

Oh no. ¿Otro de esos anuncios de estudios con texto sobre un color de fondo sombrío?



Desafortunadamente, si, es otro de esos. Nerial va a entrar en modo de hibernación. Después de 13 años y 11 juegos publicados, decidimos juntos y con nuestros socios en Devolver acabar con el desarrollo en el estudio.



Ha sido una aventura increible. Nos metimos en esto sin expectativas ni ambiciones y nunca olvidaremos la confusión de lanzar Reigns en 2016 para tantos jugadores, el fascinante y ligeramente perturbador fanart de Card Shark que los jugadores nos siguen enviando, la emoción de expandir Reigns con adaptaciones de Juego de Tronos, Rebelión en la granja, Three Kingdoms y el reciente Reigns: The Witcher. Todo sin olvidar nuestro proyecto más ambicioso: The Crush House , del que estamos inmensamente orgullosos. El fabuloso equipo de Nerial ahora buscará otras oportunidad y de todo corazón les recomendamos a todos y cada uno de ellos a potenciales estudios que sean tan afortunados de tenerlos. También queremos agradecer a todas las increibles personas con las que hicimos equipo dentro del estudio, con Devolver o en otras colaboraciones. Cada uno de nuestros proyectos solo fue porsible a través de esas raras uniones de talento y pasión. Aunque este es el final de Nerial como lo conocemos, no es el final del desarrollo de videojuegos para nosotros. Vamos a regresar a nuestras raices. El impulso imparable de Francois para hacer juego sigue tan fuerte como siempre, pero primero tenemos que tomarnos un descanso y reflexionar sobre todo lo que ha pasado antes de regresar con una nueva perspectiva. — Tamara y Francois

Aquí tienen el mensaje original en inglés publicado por la cuenta oficial del estudio en Twitter.

Tras alcanzar un gran éxito con sus juegos de Reigns a mediados de los años 2010, Devolver Digital compró Nerial y juntos produjeron juegos como Card Shark, The Crush House y más spin-off de Reigns. No sabemos realmente qué llevó a la decisión de acabar con el estudio, si Devolver está recortando gasto o si la pareja de esposos fundadores del estudio realmente decidieron cambiar radicalmente su enfoque hacia el futuro. Sea como sea, extrañaremos sus juegos y dejaremos de soñar con posibles ‘crossover’s para la saga Reigns con nuestras franquicias favoritas.