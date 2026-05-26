NES y SNES Classic Edition fueron lanzadas para sostener los difíciles últimos meses de Wii U, no para crear una tendencia de miniconsolas Nintendo

De acuerdo con Reggie Fils-Aimé, expresidente de Nintendo of America, las miniconsolas NES Classic Edition y SNES Classic Edition se crearon específicamente para ayudar a Nintendo durante los últimos meses de Wii U, antes y después del lanzamiento de Switch en marzo del 2017. Lo más natural es que fuese algo conocido de forma concluyente por el público, pero es la primera confirmación oficial del alto ejecutivo de la compañía cuando dirigía la misma en el continente americano.

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Nintendo no se encontraba en una buena situación comercial hacia el final del ciclo de vida de Wii U. Las ventas de la consola sufrieron una caída drástica y la situación nunca se recuperó, siendo 3DS quien sostuvo a Nintendo durante todo este lapso de tiempo. Con NES Classic Edition en noviembre del 2016, salvaron la temporada navideña con 30 juegos clásicos integrados en un solo dispositivo, absolutamente apelando a la nostalgia, Como era de esperarse, SNES Classic Edition se lanzó en septiembre del 2017 con 21 juegos y la mayoría de ellos los mejores calificados del sistema. Fue este el primer lanzamiento oficial de Star Fox 2.

Otra cosa que hicimos fue lanzar, durante dos años consecutivos, esos dispositivos clásicos en miniatura. ¿Se acuerdan? La NES pequeña y, al año siguiente, la SNES pequeña. Lo hicimos para mantener nuestro negocio a flote, ya que necesitábamos vender mucho durante la temporada navideña. Fueron varias estrategias comerciales, sabiendo perfectamente que… Wii U estaba en sus últimas”.

Reggie dio estas declaraciones en el ciclo de conferencias del NYU Game Centre y comentó sobre otras iniciativas que Nintendo aplicó para suavizar la situación con Wii U. Entre ellas, retirar del mercado el modelo blanco de 8 GB de Wii U debido al bajo interés de los consumidores, así como colaborar estrechamente con desarrolladores independientes.

Si bien muchos esperábamos que Nintendo continuara lanzando versiones miniatura de sus sistemas clásicos, como Nintendo 64 y hasta Game Boy, nada de eso estaba entre los planes, aunque tampoco se descartaba de plano. El éxito de Nintendo Switch fue suficiente para no considerarlo necesario y el lanzamiento posterior de Nintendo Switch Online fue la forma de implementar parte del catálogo de NES, SNES, N64, Game Boy/Color, Game Boy Advance, Sega Genesis, Virtual Boy y por último, GameCube exclusivamente en Switch 2.

Hace poco, Reggie Fils-Aimé también habló del momento en que tuvo que bloquear relaciones con Amazon por asunto de legalidad en la era de DS y Wii.

Si te interesa, en el siguiente enlace oficial de Nintendo puedes descargar todos los manuales de juegos incluidos en NES Classic Edition, y a continuación todos los manuales de juegos incluidos en SNES Classic Edition, con joyas como la extensa guía para jugadores de Earthbound y el exclusivo de Star Fox 2.