¡La fiebre de adquisiciones continúa! El interés en los videojuegos de la más popular plataforma de ‘streaming’ de series y películas es bien conocido. Además de ofrecer experiencias interactivas como Black Mirror: Bandersnatch y Minecraft: Story Mode, hace unos meses comenzó a lanzar títulos para Android. Ahora, Netflix fortalece aún más su posición anunciando la compra del estudio finlandés Next Games, responsables de juegos como The Walking Dead: Our World y The Walking Dead: No Man’s Land.

De acuerdo al anuncio oficial publicado en la página web del estudio, Netflix llegó a un acuerdo para pagar 65 millones de euros en la adquisición de Next Games. Eso es más de 280 mil millones de pesos colombianos.

The Walking Dead: No Man’s Land

Según Michael Verdu, vicepresidente del área de juegos de Netflix, esta compra tiene como objetivo «construir un portafolio de juegos de clase mundial que disfrutarán todos los suscriptores alrededor del planeta».

Según el acuerdo, la compra de Next Games por parte de Netflix se llevará a cabo en el segundo trimestre de 2022. Todavía no sabemos en qué juegos está trabajando el estudio que podrían ser llevados a la plataforma. En el pasado, ambas empresas trabajaron juntas para desarrollar el juego Stranger Things: Puzzle Tales.

Fuente: comunicado oficial de Next Games