Netflix hará una serie live action de Stranger Than Heaven, Crazy Taxi y un nuevo show animado de Sonic

Netflix anunció una nueva colaboración con Sega para producir tres nuevas adaptaciones basadas en sus franquicias de videojuegos. Esta alianza se compondrá de una película en live-action del clásico arcade de autos Crazy Taxi, una película inspirada en el próximo juego del Ryu Ga Gotoku Studio —Stranger Than Heaven— y una nueva serie animada protagonizada por Sonic the Hedgehog. Sin embargo, a diferencia de la serie anterior, esta nueva serie del erizo azul estará enfocado principalmente en un público infantil.

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¿Qué otros detalles sobre las adaptaciones al live action para Netflix de Stranger Than Heaven y Crazy Taxi conocemos?

El largometraje que adaptará el juego Crazy Taxi será una comedia y su guión estará a cargo de Dan Gregor y Doug Mand, conocidos por su trabajo en la película de Chip ‘n Dale: Rescue Rangers y el reinicio de The Naked Gun o ¿Y dónde está el policía?. Por otra parte, la producción del live action de Crazy Taxi de Netflix reúne a Neal H. Moritz y Toby Ascher, productores de las películas de Sonic the Hedgehog, junto a Toru Nakahara en representación de Sega. Además, cabe resaltar que, el nuevo videojuego de la franquicia titulado Crazy Taxi: World Tour llegará en 2027 y estará disponible para Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC.

Por otro lado, la película en imagen real de Stranger Than Heaven que producirá Netflix abordará el género de crimen. La historia original —desarrollada por Ryu ga Gotoku Studio— se ambienta a principios del siglo XX en Japón y narra la vida de un hombre que logra ascender en el mundo del entretenimiento. La película de Stranger Than Heaven estará producido por Toru Nakahara. Stranger Than Heaven se lanzará el próximo 15 de enero para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC vía Steam.

Fuente: Denfamicogamer