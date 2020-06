New Game Plus Expo: estos fueron los anuncios de SNK

SNK anunció durante New Game plus Expo, algunas noticias sobre sus franquicias The King of Fighters y Samurai Shodown. Desafortunadamente, estos anuncios no fueron lo que la gente esperaba. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que estas noticias no sean interesantes para los fanáticos de estas franquicias.

Los coleccionistas se podrán dar por bien servidos con esta edición física.

Neo Geo Pocket Color Selection: King of Fighters R-2

King of Fighters R-2 fue un juego que debutó en 1999 para la consola Neo Geo Pocket. El juego contaba con un sencillo, pero interesante, sistema de combate para ser un juego de una consola de tan solo dos botones. Además, la misma jugabilidad fue usada en SNK Gals’ Fighters. Ahora, al igual que el juego de las heroínas, King of Fighters R-2 está por llegar a la tienda en línea de Nintendo Switch a tan solo $7.99 USD (aproximadamente $30.000 pesos colombianos).

Adicionalmente, la desarrolladora informó en New Game Plus Expo que el juego Samurai Shodown!2 ya está disponible para ser comprado en Nintendo Switch. Este juego ya había sido regalado a los jugadores, que hubieran hecho la precompra del ‘reboot’ de Samurai Shodown.

Warden, el nuevo personaje de Samurai Shodown

El gran anuncio de la compañía de Osaka en el New Game Plus Expo, fue la introducción de Warden a la plantilla de personajes seleccionables del ‘reboot’ de Samurai Shodown. Son la llegada del personaje de For Honor, al juego de lucha de SNK, solo resta un personaje para cerrar el segundo pase de temporada del título. Por último, cabe recordar que el 11 de junio SNK lanzó en la Epic Store el ‘reboot’ de Samurai Shodown. En GamerFocus, tuvimos la oportunidad de reseñar esta versión del juego de 2019 y pueden leer nuestra reseña en el siguiente enlace.

Fuente: New Game Plus Expo