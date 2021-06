«Switch Pro»: mejoras que necesita la consola de Nintendo

Aunque los rumores sobre un modelo actualizado de Nintendo Switch se han escuchado desde hace varios años, estos se intensificaron desde comienzos del 2021 con el reporte de un informante de Samsung. Según este, la compañía comenzaría producción en masa de nuevos paneles OLED de 7 pulgadas (17.78 cm) con resolución 720p. Presuntamente Nintendo los recibiría en julio, con algunos meses de producción, la temporada navideña sería ideal para la introducción de un «Switch Pro.»

Estas pantallas OLED ayudarían a reducir el consumo de batería de la consola, mientras que la conexión al televisor permitiría acceder a resolución 4K. Un reporte apoyado por el presunto cese de producción del chip Tegra X1 de Nvidia a finales del año, que sería reemplazado por otro más poderoso para «Switch Pro.»

Mejor resolución, procesador y RAM es lo más básico, que la gran mayoría espera y seguramente recibiremos. Pero existen otros aspectos de Nintendo Switch que requieren una urgente corrección si hablamos de un nuevo modelo híbrido. Especialmente cuando el exclusivo portable Switch Lite redujo algunas de sus funciones.

Es difícil asegurar sobre exclusividades de juegos que exijan mayor potencia, hasta que tengamos información oficial. Por el momento, esto es lo que esperamos del posible «New Nintendo Switch», «Switch Pro» o «New Nintendo Switch Pro.»

Batería con mayor duración

La gracia de una consola portátil es proveer la mayor cantidad de horas de juego con el menor consumo posible de batería. Esto fue fácil de cumplir en Game Boy y sus sucesores porque eran pantallas sin luz. A partir de GBA SP, pasando por DS y 3DS, las baterías de litio fueron una adición necesaria que ha visto reducida la carga de energía con la integración de funciones wireless y en línea (Wi-Fi).

De 3DS a Switch los juegos dieron un salto significativo que exige más al procesador y por ende a la batería del sistema, sumado el multijugador online. Por eso tenemos suerte si una carga completa en los modelos originales HAC-001 dura cuatro horas seguidas de juego; a pesar de la revisión de hardware de Switch, HAC-001(-01), lanzada en agosto del 2019 y con la promesa máxima de nueve horas.

El hipotético «Switch Pro» exigirá más a la batería si lo que pretende es brindar juegos más potentes, ojalá no siga siendo a costa de las horas de juego.

Mínimo 500 GB de almacenamiento interno

Es agotador vivir con solo 32 GB internas de Switch, que ni siquiera son totales debido al espacio que ocupa el sistema operativo. Si eres un usuario de juegos digitales por practicidad, no pasa mucho tiempo para tener que adquirir una tarjeta micro SD de mayor almacenamiento. A veces una de 128 GB ni siquiera es suficiente.

Consolas como PS3 y PS4 ya venían con 500 GB de disco duro, pero la memoria ‘flash’ de Switch y Switch Lite no supera las 32 GB a estas alturas. Una tarjeta micro SD de mayor tamaño implica un gasto extra que no debería ser tan pronto si el almacenamiento interno de Switch fuese decente. Los juegos first party más pesados de Nintendo en esta consola pesan entre 10 y 15 GB, hay otros más elevados como Mortal Kombat 11, Resident Evil Revelations 2 o NBA 2K20 con tamaños considerables para Switch.

Siguen siendo cifras más reducidas que las de otras consolas con juegos que pesan cientos de gigabytes, pero de todas formas agradeceríamos un Switch que permita instalar más juegos sin necesidad de estar cambiando tarjetas micro SD.

‘Sticks’ de verdad

Por atractivos y originales que parezcan, porque lo son, los Joy-Con son tal vez los controles de Nintendo más delicados y con menor calidad en su historia, tanto en botones pero específicamente por sus ‘sticks.’ Puede ser una causa colateral de ofrecer controles pequeños que se acoplan a la consola/pantalla, lo cierto es que urgen un cambio.

Han habido demandas de por medio a causa del marcado ‘drift’ y el precio de cada Joy-Con no es precisamente amigable con los bolsillos. Si a la compañía le interesa ofrecer mejoras en un «Switch Pro» más allá de un modelo más costoso en 4K, este es el primer paso, cambiar los ‘sticks’ ojalá por algo más parecido a los del GamePad de Wii U y su control Pro.

Ya que la cruz direccional en el pad se reintrodujo en Switch Lite, se espera que la conserven.

Puerto ethernet en el ‘dock’

Es increíble que un puerto tan básico esté ausente desde Wii U y obligue a comprar un adaptador USB para poder conectar un cable de red a Switch. Es claro que la consola no tiene lugar para esto (ni una versión Pro), pero el ‘dock’ es más que apropiado y en su lugar solo ofrece dos puertos USB.

Un puerto ethernet no sería del todo necesario en Switch si la tarjeta de red para el Wi-Fi tuviese un buen alcance. Lo que nos lleva a…

Tarjeta de red con mayor alcance

Depende del proveedor de servicio de internet y el modem que tenga el usuario. Sin embargo, en experiencia general, el solo cambiar de cuarto donde se ubica el router la consola pierde fácilmente la señal y de un piso a otro es menos probable que agarre alguna.

Las descargas y el juego en línea en Switch igualmente se favorecerían de esta mejora, eso en caso que definitivamente el puerto ethernet sea únicamente accesible con adaptador USB.

Soporte integrado que no bloquee el uso del puerto USB-C

La pestaña posterior de Switch que sirve como «soporte» no es la más estable y confiable para aguantar el peso de la consola con pantalla integrada. Además de esto impide el uso del puerto USB-C inferior, para conectar el sistema a la corriente o un adaptador adicional. Sin necesidad de comprar un soporte extra, a «Switch Pro» le ayudaría un mejor diseño en este apartado.