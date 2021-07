New Pokémon Snap recibirá una actualización gratis con tres nuevas áreas y 20 Pokémon

¿Ya fotografiaron los 214 Pokémon de la región Lensis y conocen todas sus islas como la palma de su mano? ¿Quedaron con ganas de más? Entonces les tenemos una buena noticia. Nintendo anunció que New Pokémon Snap recibirá muy pronto una actualización gratis que agregará nuevas áreas y Pokémon al juego.

El contenido que llegará a New Pokémon Snap con la actualización gratis nos permitirá recorrer tres nuevas áreas: un nuevo escenario en el parque natural de la isla Florio, un río y un desierto. Al menos estas dos últimas tendrán versiones tanto diurnas como nocturnas. Lo más interesante es que podremos encoger nuestro vehículo NEO-ONE para explorar nuevas zonas y fotografiar las criaturas desde nuevos ángulos.

En cuanto a los Pokémon, la actualización gratis de agregará al menos 20 que no habían aparecido antes en el juego. Entre ellos se encuentran Psyduck, Snorlax, Feraligatr, Gyarados, Shroomish y Rockruff, a los cuales podemos dar una mirada en el tráiler que acompaña esta nota.

La actualización gratis de New Pokémon Snap estará disponible a partir del 3 de agosto de 2021. Esperamos que no sea la última y siga llegando más contenido en el futuro, ojalá sin costo. No olviden leer nuestra reseña de este título.

Fuente: canal oficial de Pokémon Latam en YouTube