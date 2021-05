New Pokémon Snap – Reseña

El mundo ha cambiado. En los noventa, que el juego portátil más popular del momento se trasladara al 3D de Nintendo 64 fue toda una revelación, y no precisamente bajo el género RPG de combates por turnos. Con excepción de Japón, donde Nintendo y HAL Laboratory lanzaron un Pocket Monsters Stadium con solo 40 criaturas disponibles –antes de una segunda versión que sería la internacional–, Pokémon Snap fue la puerta de entrada para muchos jugadores a este vasto universo.

HAL Laboratory igualmente redujo la nómina a 63 Pokémon para este juego, que en un principio no estaba planificado para ser de Pokémon. La integración de la entonces joven propiedad intelectual lo impulsó a respetables alturas. No tenía nada que ver con lo visto en los juegos de Game Boy, tampoco era el ‘spin-off’ de mascota virtual con interacción verbal de Hey You, Pikachu!, creado por Ambrella. Pokémon Snap solo se trataba de tomar fotografías en primera persona sobre rieles predefinidos.

Fue todo lo que necesitó para convertirse en un clásico, tanto para jugadores casuales como fanáticos de Pokémon. Con cada nueva plataforma de Nintendo y la nunca cesante fiebre Pokémon fue natural esperar por una secuela que nunca llegó. Ni siquiera a Wii, donde el Wiimote habría ayudado; o a 3DS y Wii U con sus giroscopios. Nintendo Switch es la plataforma afortunada en recibir New Pokémon Snap. ¿Cómo resulta esta nueva entrega en un mundo donde los Pokémon en 3D no son ninguna novedad?

Una cadena de islas con múltiples climas en New Pokémon Snap

Comencemos por el principio. A diferencia de la iteración original con el Profesor Oak y Todd Snap como protagonistas, no tenemos una sola isla tropical a disposición sino que visitamos la desconocida región Lental (Lensis en castellano). Este sector del mundo Pokémon está compuesto por una formación de islas entre las que se destacan seis: la reserva Florio, la boscosa Belusylva, el arrecife Maricopia, la montañosa Voluca, la nevada Durice y una más oculta por el tiempo, Aurus.

Técnicamente los entrenadores Pokémon serían la mayor amenaza para estas islas, por eso no se les permite la entrada. Solo estudiosos y exploradores tienen acceso a estos bellos y en ocasiones agrestes ambientes, ahí entra el Profesor Mirror. Con el objetivo de estudiar la fauna y flora Pokémon de Lental, el profesor de turno encarga al jugador la tarea de recorrer, observar y capturar en cámara las diversas especies de las islas.

Los ‘orbes Illumina’ son las nuevas herramientas en Lental.

Afuera del laboratorio hay otra ruta de fotografía.

Después de calificadas, es posible añadir ‘stickers’ y marcos a las fotos.

«Disculpe, señor.»

«Magiclown»

¿Daruk?

Esto siguiendo los pasos del Capitán Vince, un antiguo explorador Pokémon. Cada isla tiene dos escenarios disponibles; tres en el caso de Maricopia y uno solo en las ruinas de Aurus. Pero lo que más llama la atención de esta región es el fenómeno ‘Illumina’, manifestado a través de varios tipos de flores con colores propios de cada isla. Los Pokémon afectados por este fenómeno reciben un aura del color respectivo, mientras que seis Pokémon guardianes protegen la región bajo este mismo efecto.

Progresando en la historia de New Pokémon Snap, la misión principal es retratar a estos míticos y elusivos Pokémon Illumina. Así como reunir pruebas de las místicas flores para sintetizar los ‘orbes Illumina’, que activan dicho fenómeno en los Pokémon salvajes. Todo esto a cargo de un niño o niña, porque los profesores del mundo Pokémon son algo perezosos para hacer su trabajo.

Sin Pester Ball pero con artilugios. Oh, ¡hola Todd!

La jugabilidad de New Pokémon Snap no ha cambiado respecto a su predecesor, tampoco tenía qué. Seguimos rutas predefinidas sobre rieles en primera persona, gracias a la adaptabilidad de un moderno vehículo NEO-ONE, que a diferencia del ZERO-ONE que usó Todd Snap, puede teletransportarse al laboratorio y sumergirse a considerables profundidades. Hablando de Todd Snap, vuelve a estar presente aunque como apoyo al jugador.

La nueva cámara, en cambio, ha integrado todas las funciones previas y sumado un escáner que identifica de inmediato el nombre y ubicación de los Pokémon escondidos en el entorno, gracias a un sonar incorporado. La comida o carnada para atraer Pokémon –que extrañamente no son llamadas bayas–, acá lleva el nombre de Fluffruit y básicamente son manzanas del mundo real. La función de la Poké Flauta se ha añadido también a la cámara. Todo es desbloqueable como en el primer juego.









Desafortunadamente las Pester Ball fueron eliminadas porque los desarrolladores creían que maltrataban a los Pokémon, cosa que aparte del gas mareador generaba graciosas reacciones. En su lugar se puede asumir que los orbes Illumina ocupan su lugar, pero sinceramente no logran un efecto tan hilarante como las Pester Ball, aparte de generar fotos más luminosas en la noche. Las Fluffruit se pueden usar en parte para golpear o despertar y lograr ciertas reacciones.

Cada escenario de cada isla puede recorrerse tanto de día como de noche. Esto afecta tanto los tipos de Pokémon que aparecen como sus comportamientos. Del mismo modo, cada escenario presenta leves bifurcaciones de rutas activadas con el escáner. De ahí que sea importante usar el escáner con frecuencia, además de tomar fotos a las flores Illumina y entradas de ruinas que se presenten en el camino fotográfico automatizado.

La Photodex de las estrellas

Bandai Namco Studios tenía la libertad de elegir los Pokémon que quisieran para New Pokémon Snap. Era más que claro que no podían introducirlos todos, sino los que más se relacionaran entre sí y con los ambientes. De los 63/151 del juego original, en esta ocasión encontramos 214/893 Pokémon para completar en la Photodex de la región Lental. No era un trabajo fácil hacer esa elección ocho generaciones después, pero hicieron lo más equilibrado posible sin que se sienta amontonado.

No es cuestión de solo tomar una fotografía centralizada de un Pokémon –o varios de la misma especie– a buen tamaño. Una vez calificadas las instantáneas por el Profesor Mirror, la Photodex tiene en cuenta la suma total del puntaje (pose, tamaño, dirección, ubicación, otros Pokémon, fondo) y otorga estrellas que van de una a cuatro y de bronce a platino (pasando por plata y oro). Un buen puntaje no necesariamente significa mayores estrellas, son aspectos separados.

Estrellas de plata.

Estrellas de platino.

Buen puntaje, pero pocas estrellas.

Un puntaje destacable.

Estrellas doradas.

Así con cada una de las 214 especies.

El sistema de puntos es como el clásico, favoreciendo la posición central y frontal de los Pokémon en las capturas. El de estrellas es un tanto más difícil de descifrar, pues a veces encontramos fotos que a opinión personal no son buenas (o solo se ve una extremidad del Pokémon) y resultan premiadas con cuatro estrellas. Lo más seguro para obtener mayores estrellas, es intentar generar situaciones atípicas y disparar constantemente, para capturar reacciones poco comunes de los Pokémon.

No basta con una foto decente por Pokémon, sino que la Photodex requiere cuatro fotos por especie, respectivamente calificadas de una a cuatro estrellas. Así que en efecto, necesitas 856 fotos aceptadas por el Profesor Mirror para completar la Photodex de Lental.

No bloqueen al fotógrafo

Hay que tener en cuenta el límite de fotografías por escenario, ya que los Pokémon y eventos aleatorios abundan, pero muchas veces falta espacio de almacenamiento fotográfico. Un autolímite que se entendía en Nintendo 64, incluso por la cámara análoga de Todd. Pero que en New Pokémon Snap no guarda concordancia si al final tenemos una cámara digital y tecnología de teletransportación a la mano.

Con todo lo visualmente hermoso que es New Pokémon Snap, es una pena que no pueda decirse lo mismo de la música, en ocasiones inexistente. Difícil aceptarlo cuando todavía recordamos como si fuera ayer las melodías del juego original. Ojalá pudiesen reproducirse de algún modo los temas de N64 en Switch.





Con Nintendo Switch Online, puedes subir fotos y darle un «me gusta» a las de otros jugadores con Sweet! Medals.

New Pokémon Snap 8.4/10 Nota Lo que nos gustó - Las imágenes y comportamientos más realistas en un juego de Pokémon.

- Altamente rejugable y un Photodex (x 4) conciso para completar.

- Seis islas, 12 escenarios y hasta Pokémon legendarios -además de Mew-. Lo que no nos gustó - Ausencia musical en escenarios.

- El sistema de calificación por estrellas puede ser engañoso. En resumen Nintendo tardó un buen tiempo en dar el visto bueno (tras considerarlo para otras consolas y no definirlo), pero finalmente New Pokémon Snap es la consolidación del 'spin-off' de Pokémon más admirado por el público. Con su experiencia en Pokkén Tournament, está claro que Bandai Namco era el estudio apropiado para dotar de vida al mundo Pokémon salvaje de Lental. Sus escenarios rebosan asombro y la elección de Pokémon está a la altura, teniendo en cuenta tan amplio catálogo actual de criaturas. ¿Es mejor que la versión de HAL Laboratory? No podemos responderlo cuando ambos se complementan tan bien con décadas de diferencia.

Reseña hecha con una copia digital de New Pokémon Snap para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.