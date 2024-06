New World: Aeternum, fecha de lanzamiento en PlayStation 5 y Xbox Series

Amazon Games ha presentó —durante el Summer Game Fest 2024— New World: Aeternum, una nueva expansión de su popular RPG de acción. Como se puede ver en el nuevo adelanto de New World: Aeternum, la expansión llegará con nuevo contenido. Adicionalmente, este lanzamiento sirve también como el lanzamiento para consolas de actual generación de New World.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de New World: Aeternum?

El tráiler e información compartida por Amazon Games reveló que New World: Aeternum llega el 15 de octubre de 2024 y estará disponible para los usuarios de PC y por primera vez para los poseedores de una PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Con la llegada de esta nueva expansión, los jugadores de consola —junto con los de PC— se beneficiarán de una serie de mejoras de calidad de vida que recibirá New World con la llegada de Aeternum.

Nueva historia y mejoras de calidad de vida llegan a New World con Aeternum

En New World: Aeternum hay paisajes rebosantes de recursos, criaturas feroces y los restos de una civilización olvidada.

Aeternum es una isla misteriosa envuelta en energías sobrenaturales, en la cual los jugadores trazarán su propio camino. Esta isla cuenta con secretos con habitantes corruptos y una lucha eterna que define cada rincón de este nuevo mundo. Adicionalmente, con la llegada de la nueva expansión Amazon Games ha solucionado numerosos errores y mejorado el rendimiento general del juego. Todo esto, de cara a la llegada de New World a consolas de actual generación.

Cuáles son las mejoras de calidad de vida incluidas en New World: Aeternum

Viaje rápido: s e han agregado nuevos santuarios de viaje rápido y se ha mejorado la eficiencia de los existentes para que explorar Aeternum sea más rápido y sencillo que nunca.

s Inventario: la interfaz del inventario ha sido rediseñada para una mayor claridad y organización, facilitando la gestión de tus objetos y equipo.

Mejora en la búsqueda de grupos: e l sistema de búsqueda de grupos ha sido a justado para que encontrar compañeros de aventura con objetivos e intereses similares sea más rápido y eficaz.

e justado Interfaz de usuario renovada: se han realizado ajustes generales en el HUD del usuario para mejorar la l ectura , la experiencia general del jugador.

Lucha, crea y conquista

Con la llegada de New World: Aeternum Amazon Games hara unos cambios y ajustes al sistema de combate. Según ellos, los cambios al sistema de combate dotarán a los enfrentamientos en New World: Aeternum de más profundidad. Adicionalmente, las recompensas y la dificultad que hará que el combate sea más estratégico serán exigentes y sumamente satisfactorias.

Otras novedades de New World que llegarán con Aeternum

Nuevas armas y habilidades:

Guadaña: arma a dos manos que combina ataques con fuerza desmedida con habilidades de control de masas.

arma a dos manos que combina ataques con fuerza desmedida con habilidades de control de masas. Pistol de chispa: arma a distancia que ofrece alta precisión y daño.

arma a distancia que ofrece alta precisión y daño. Habilidades expandidas: cada arma ya que ya estaba en el juego se expande con nuevas habilidades.

Mejoras en la IA enemiga:

Los enemigos ahora exhiben comportamientos más inteligentes y adaptables.

Los enemigos de élite y los jefes presentan mecánicas de combate únicas.

Combate en grupo refinado:

Con la llegada de New World: Aeternum, la sinergia entre las diferentes clases y roles será mejorada de cara a un mejor combate.

Nuevas mecánicas de combate grupal para generar más daño.

Fuente: Amazon Games