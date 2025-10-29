Videojuegos

New World no recibirá más actualizaciones y podría dejar de funcionar después de 2026

Adiós al nuevo mundo.

Julian Ramirez
El pasado 28 de octubre de 2025, Amazon anunció una reestructuración para «enfocarse en lo que hace mejor» en la que despedirá alrededor de 14.000 empleados, entre los cuales se encuentran muchos afectados de la división de videojuegos Amazon Game Studios. Como resultado, abandonará poco a poco el desarrollo de juegos como MMO y el principal afectado será New World, que ya no recibirá más actualizaciones y eventualmente dejará de funcionar.

Amazon, que es una compañía supremamente exitosa y definitivamente no necesitaba hacer algo tan horrible como dejar sin trabajo a miles de personas, ha invertido mucho dinero en el desarrollo de videojuegos y plataformas de juegos en la última década sin grandes resultados. Entre estos movimientos se encuentra la compra de Twitch, la publicación del juego coreano Lost Ark (al que le fue bastante bien) y la creación de Luna, una plataforma similar a la desaparecida Google Stadia que tampoco ha resultado exitosa.

Como parte del comunicado, informaron que seguirán lanzando «juegos casuales y enfocados en IA», lo que ha desatado rabia y burlas en la comunidad. Los equipos de Amazon Game Studios en San Diego e Irvine fueron algunos de los más afectados por los recortes de personal.

Volviendo a New World, la recientemente lanzada temporada 10 y la expansión Nighthaven serán las últimas actualizaciones que recibirá el juego. Una publicación en el blog oficial también asegura que los jugadores podrán seguir jugando durante el resto de 2025 y 2026 sin problemas y que cuando vayan a apagar los servidores avisarán con «al menos 6 meses de tiempo».

La mención del apagado de servidores ha hecho que los jugadores de New World acepten como una certeza que el MMO va a dejar de funcionar en el futuro. Sin embargo, vale la pena mencionar que no retiraron el juego de las tiendas.

