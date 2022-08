Nezuko ‘forma demonio’ ya tiene fecha de llegada a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Todavía no tenemos nuevas noticias sobre la temporada 3 del ‘anime’, pero afortunadamente podemos recurrir a los videojuegos para disfrutar de la compañía de Tanjiro, sus amigos y enemigos mientras esta llega. De hecho, ya sabemos cuándo sale uno de los personajes más populares de la temporada 2 en el videojuego Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles: Nezuko Kamado en su forma de ‘demonio avanzado’.

La llegada de este personaje no es una sorpresa. Hace algunos días pudimos verla en acción gracias a un tráiler de jugabilidad.

¿Cuándo sale el personaje DLC Nezuko Kamado ‘forma demonio avanzada’ en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles?

Mediante la cuenta oficial japonesa del juego en Twitter, Aniplex y CyberConnect2 anunciaron que el paquete de personajes ‘Nezuko Kamado (forma demonio avanzada)’ llegará al juego el miércoles 10 de agosto de 2022.

Debido a la diferencia horaria con Japón, es posible que aquí lo veamos un día antes de esa fecha.

Ella es el segundo DLC del pase de personajes. El primero fue Tengen Uzui y en el futuro llegarán Daki, Gyutaro y las versiones del arco del distrito de entretenimiento de Tanjiro, Zenitsu e Inosuke.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC (Steam). Si desean leer nuestra reseña basada en la versión para PlayStation 5 sigan este enlace.

Fuente: cuenta oficial japonesa del juego en Twitter