Ni no Kuni: Cross Worlds, abierto preregistro en iOS y Android

Netmarble y Level-5 abrieron las puertas para realizar el preregistro de Ni no Kuni: Cross Worlds, la próxima aventura en el mundo de Ni no Kuni excusiva para móviles, anunciada en 2020. Aquellos que realicen el preregistro en App Store / Google Play recibirán recompensas como el ‘Traje de explorador’ y un ‘Sombrero de Catarumpus’ (por medio de Discord). Esto cuando el juego esté disponible a finales del segundo trimestre del año.

Ni No Kuni: Cross Worlds es un multijugador cooperativo en línea creado por Netmarble, expertos en juegos móviles, y Level-5, desarrollador original detrás de juegos como Professor Layton y Dragon Quest VIII / IX. Similar a anteriores Ni no Kuni, los jugadores se sumergen en otro mundo de fantasía, pero esta vez el «mundo real» está ubicado en un futuro donde llamados ‘Soul Divers’ participan en un inmersivo MMORPG.

El juego incluye música compuesta por Joe Hisaishi, quien ha estado detrás de varios filmes de Studio Ghibli.

Las diferentes clases en Ni no Kuni: Cross Worlds.

Esta versión combina los sistemas de combate de Ni no Kuni: Wrath of the White Witch y Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Los jugadores atacan con sus propias armas pero igualmente tres Únimos (criaturas mágicas) los apoyan. Es posible elegir un protagonista entre cinco clases, como Espadachín (atacante), Bruja (atacante), Pícaro (apoyo), Ingeniera (sanadora) y Destructor (tanque).

Fuente: Ni no Kuni