Niantic despide empleados incluso tras la multimillonaria venta de juegos como Pokémon GO

Niantic despide a 68 de sus empleados tras la venta de su división de videojuegos a la empresa de inversión saudí Scopely el mes pasado. Si bien los despidos ya se habían anunciado, argumentando que dichos puestos ya no eran necesarios, ahora se ha revelado el número exacto de empleados. Según Game Developer, el informe de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN, por sus siglas en inglés) publicado en California, muestra que al menos 68 personas perderán sus empleos en Niantic. Los despidos se procesaron el 20 de marzo y se implementarán el 20 de mayo.

El mes pasado, el director ejecutivo de Niantic, John Hanke, anunció que la compañía se dividiría en dos empresas independientes: una ahora propiedad de Scopely y la otra, Niantic Spatial, centrada en cumplir la promesa de la IA geoespacial. Niantic confirmó que el anuncio de Hanke estaba relacionado con el informe WARN, pero no ofreció más detalles al respecto.

Como resultado de la división, Hanke anunció que habría recortes de empleados, la confirmación de 68 puestos de trabajo no asegura que nuevos despidos sean evitados. Los despidos en la industria de los videojuegos han sido mucho más frecuentes en los últimos años y no parecen dar señales de disminuir. La semana pasada, Niantic anunció que Pokémon GO no experimentaría cambios importantes bajo su nueva dirección, a pesar de la preocupación de los jugadores por la reputación de Scopely de monetizar agresivamente.