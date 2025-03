Niantic vendió Pokémon GO a los creadores de Monopoly GO, se dedicará a la IA

Tras casi 10 años trabajando en uno de los juegos móviles más populares del mundo, Niantic decidió dejar su popular creación atrás. Hace unos días comenzamos a oír rumores que decían que este conocido estudio planeaba deshacerse de casi todo su catálogo y resultó ser verdad. Ya confirmaron que le vendieron Pokémon GO, Monster Hunter Now, Pikmin Bloom y todos sus equipos de desarrollo a Scopely, creadores del megapopular Monopoly Go. ¿Por qué hicieron esto? Niantic quiere convertirse en una compañía dedicada a la IA geoespacial, es decir, de creación de mapas. Mantendrá el desarrollo de Ingress Prime y Peridot, pero parece que los enfocarán hacia el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa.

El anuncio se dio en el blog oficial de Pokémon GO y en el sitio web oficial de Scopely. También conocimos mediante un reportaje publicado por VentureBeat que la transacción fue por 3.5 mil millones de dólares.

La buena noticia es que todo el equipo de desarrollo de Pokémon GO y los otros dos juegos se trasladó a Scopely y aparentemente no hubo despidos. De todos modos los jugadores no están felices con la noticia. Monopoly GO puede ser uno de los juegos más rentables del mundo, pero es así gracias a un sistema de microtransacciones considerado abusivo. Los fans temen que esta clase de monetización llegue a Pokémon GO, Monster Hunter Now o a Pikmin Bloom.