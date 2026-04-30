Nicole (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

Un ángel guardián para nuestro equipo, eso es lo que será Nicole cuando se convierta en un personaje controlable en Genshin Impact en la versión Luna VII (6.6). En preparación para su llegada les tenemos esta guía de materiales de mejora y ‘build’ con recomendaciones para su mejor arma, composición de equipo, conjunto de artefactos, etc.

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Cómo conseguir a Nicole

Uno de los banners de la actualización Luna VII (6.6) de Genshin Impact estará encabezado por Nicole. No sabemos si es uno de los que llegan en la noche del martes 19 de mayo de 2026 (para Latinoamérica) o si tendremos que esperar a la fase 2 que empieza el martes 9 de junio.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ de Nicole podremos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Nicole, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez este gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Alegoría

Normal : realiza hasta 3 ataques que infligen Daño Pyro.

: realiza hasta 3 ataques que infligen Daño Pyro. Cargado : consume cierta cantidad de Aguante para infligir Daño Pyro en el AdE frente a sí misma tras un breve periodo de canalización.

: consume cierta cantidad de Aguante para infligir Daño Pyro en el AdE frente a sí misma tras un breve periodo de canalización. Descendente: se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño Pyro en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – Revelación: Luz no manifiesta

Otorga a todos los personajes cercanos del equipo el efecto Gracia de la kénosis, lo que aumenta su ATQ, inflige Daño Pyro en el AdE y crea un escudo refulgellamas. La absorción de daño del escudo refulgellamas dependerá del ATQ de Nicole, y tiene un 250% de efectividad de absorción de Daño Pyro.

Habilidad definitiva – Revelación: Escalinata del ascenso divino

Inflige Daño Pyro en el AdE y pasa al modo ‘Plegaria de contemplación silenciosa’. Mientras Nicole se encuentre en dicho modo, cuando un personaje en uso cercano del equipo golpee a un enemigo, invocará una proyección arcana que realizará un ataque coordinado contra el enemigo e infligirá Daño en el AdE del elemento correspondiente al tipo elemental del personaje en cuestión. Dicho daño se beneficiará del ATQ del personaje y se considerará infligido por este mismo. Este efecto puede ocurrir, como máximo, una vez cada 3 s, y solo podrá activarse 5 veces cada vez que Nicole cambie al modo de plegaria de contemplación silenciosa. Las proyecciones arcanas de los personajes taumatúrgicos son especiales.

Habilidades pasivas

Nepsis – Cuando Nicole se encuentre fuera de combate en una región de Teyvat en la que se haya desbloqueado la Brújula buscatesoros, su Ataque Cargado se convertirá en “guía de una emisaria”, con lo que invocará a un Seelie cercano para que muestre el camino, activando un efecto similar al de la Brújula buscatesoros de la región. Este efecto tiene un TdE de 5 s, y no se activará en dominios, Dominios de la cruzada o en la Espiral del Abismo.

Méthexis (Nivel 20) – Tras usar la Habilidad Elemental, Nicole “observará” continuamente a tu personaje en uso del equipo (a excepción de ella misma) durante 20 s. Cuando un personaje observado permanezca en el campo de batalla durante 3 s, su gracia de la kénosis mejorará a Guía de la deificación, lo que aumentará su ATQ de forma adicional en 300 pts. Si el personaje observado es un personaje taumatúrgico, el efecto de gracia de la kénosis se convertirá directamente en Guía de la deificación. A excepción de Nicole, cuando los demás personajes se retiren del combate, su guía de la deificación volverá a convertirse en gracia de la kénosis.

Filocalia (Nivel 60) – Cuando un personaje en uso cercano del equipo inflija Daño Elemental, la gracia de la kénosis de Nicole mejorará a guía de la deificación durante 8 s.

Rito de la noche de brujas: Luz en la oscuridad – Tras completar la misión «Lecciones del Aquelarre: ¿El deber de una guía?», Nicole se convertirá en un personaje taumatúrgico. Cuando en el equipo haya al menos 2 personajes taumatúrgicos, estos obtendrán el efecto de taumaturgia: rito secreto, el cual les otorgará ciertos fortalecimientos.

Aumenta el daño que infligen las proyecciones arcanas de los personajes taumatúrgicos en una cantidad equivalente al 150% del ATQ de Nicole.

Mejor arma para un ‘build’ de Nicole

Cuando el banner de Nicole esté disponible en Genshin Impact su arma icónica — El Catalizador Siete Edictos del Polvo y la Luz (5★ – ATQ 3.6%)— estará disponible en el gachapon de armas.

Aumenta el ATQ en un 12%. Cuando el portador de esta arma crea un escudo, obtiene durante 20 s el efecto de “luz precursora”, el cual aumenta el daño que inflige tu personaje en uso del equipo en un 10% por cada 1000 pts. de ATQ que tenga dicho portador. Como máximo, el daño podrá aumentar en un 26%. Mientras este efecto esté activo, cuando tu personaje en uso del equipo golpee a un enemigo cercano o cuando abra un cofre estando fuera de combate, se obtendrá también el efecto de “saciedad del guía”, el cual restaurará 14 pts. de Energía Elemental al portador de esta arma. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 16 s, y se puede activar incluso cuando el portador está en tu equipo pero no en uso. Con Taumaturgia: rito secreto, los personajes taumatúrgicos del equipo que no estén en uso también obtendrán un 50% del aumento de daño otorgado por el efecto de luz precursora.

Otras armas recomendadas para Nicole son las siguientes. Estos son Catalizadores que aumentan el ATQ de Nicole, el efecto de sus escudos o potencian al DPS del equipo.

Candado terrenal (5★ – ATQ 10.8%) – Aumenta en un 20% la Protección de Escudo. Tras atacar a un enemigo, el ATQ aumenta en un 4% durante 8 s. Este efecto puede acumularse hasta 5 veces y activarse una vez cada 0.3 s. Además, al estar bajo la protección de un escudo, el efecto de aumento de ATQ aumenta en un 100%.

Aumenta en un 20% la Protección de Escudo. Tras atacar a un enemigo, el ATQ aumenta en un 4% durante 8 s. Este efecto puede acumularse hasta 5 veces y activarse una vez cada 0.3 s. Además, al estar bajo la protección de un escudo, el efecto de aumento de ATQ aumenta en un 100%. Vigia de las estrellas (5★ – ATQ 10.8%) – Aumenta la Maestría Elemental en 100 pts. En los 15 s siguientes tras crear un escudo, el portador de esta arma obtiene el efecto “espejo de la noche”, el cual aumenta en un 28% el daño que inflige el personaje en uso de tu equipo a los enemigos cercanos. Puedes obtener este efecto una vez cada 14 s.

Aumenta la Maestría Elemental en 100 pts. En los 15 s siguientes tras crear un escudo, el portador de esta arma obtiene el efecto “espejo de la noche”, el cual aumenta en un 28% el daño que inflige el personaje en uso de tu equipo a los enemigos cercanos. Puedes obtener este efecto una vez cada 14 s. Ojo de la Perspicacia (4★ – ATQ 12%) – Los Ataques Normales y Ataques Cargados tienen un 50% de probabilidad de lanzar un Ojo de la Perspicacia que inflige un 240% de ATQ como daño. El Ojo de la Perspicacia puede rebotar entre enemigos un máximo de 4 veces. Este efecto puede ocurrir una vez cada 12 s.

Los Ataques Normales y Ataques Cargados tienen un 50% de probabilidad de lanzar un Ojo de la Perspicacia que inflige un 240% de ATQ como daño. El Ojo de la Perspicacia puede rebotar entre enemigos un máximo de 4 veces. Este efecto puede ocurrir una vez cada 12 s. Ojo del juramento (4★ – ATQ 6%) – Tras usar la Habilidad Elemental, la Recarga de Energía aumenta en un 24% durante 10 s.

Tras usar la Habilidad Elemental, la Recarga de Energía aumenta en un 24% durante 10 s. Cuentos de Cazadores de Dragones (3★ – HP 7.66%) – Al cambiar de personaje, el ATQ del nuevo personaje aumenta en un 24% durante 10 s. Este efecto puede ocurrir una vez cada 20 s.

Si no tienen ninguna de estas armas y no quieren conseguirlas, usen la mejor lanza de la que puedan disponer y ajusten el resto del ‘build’ de Nicole, su equipo y artefactos para sacarle ventaja.

Mejor composición de equipo para Nicole en Genshin Impact

Nicole es una potenciadora perfecta para personajes DPS recientes como Varka y Lohen, mientras que Durin es el sub-dps perfecto que además es un personaje taumatúrgico, lo cual lo potencia tanto a él como a Nicole cuando están juntos. La otra nuevo personae, Prune, también se ve muy beneficiada y complemente perfectamente a cualquiera de ellos.

Como dijimos en la guía de Lohen, Nicole también la va muy bien con él (ambos son taumatúrgicos) y en su momento decidimos apoyarlos con Xilonen, pero Prune y Bennet también van bien.

Estos consejos están basado en el ‘meta’ al momento de hacer la guía. Es posible que en el futuro agreguen nuevos personajes que hagan un mejor equipo.

Mejores conjuntos de artefactos

El nuevo conjunto de artefactos Dadiva Celestial, que se consigue en el Dominio de la bendición: Encanto floral de Mondstadt, es perfecto para Nicole especialmente si ya tiene su efecto taumatúrgico

Dos piezas : Recarga de Energía +20%.

: Recarga de Energía +20%. Cuatro piezas: ·Si el portador de este conjunto de artefactos ya completó sus «Lecciones del Aquelarre», tras usar su Habilidad Elemental, obtendrá el efecto de “guía de la luz celestial”, el cual otorga durante 20 s a todos los personajes cercanos del equipo un 20% de bono de daño del elemento correspondiente en función del tipo elemental de dicho portador. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso. El bono de daño otorgado por conjuntos de artefactos del mismo nombre no se puede acumular. Cuando el equipo tenga el efecto de “taumaturgia: rito secreto”, mejora el efecto de guía de la luz celestial a “himno del mundo terrenal”, de manera que, además de en función del tipo elemental del portador, todos los personajes cercanos del equipo también obtendrán un bono de daño del elemento correspondiente en función del tipo elemental de tu personaje en uso del equipo, y ambos Bonos de Daño Elemental pasarán a ser del 40%. Los bonos de daño del mismo tipo elemental no se pueden acumular.

Este tiene un beneficio especial si un DPS Anemo como Varka está en el equipo.

Otra gran opción que potencia a los compañeros de equipo es Ritual antiguo de la nobleza, que se consigue en el Dominio de la Bendición: Sala de piedra en Liyue.

Dos piezas : Daño de Habilidad Definitiva +20%.

: Daño de Habilidad Definitiva +20%. Cuatro piezas: Después de lanzar una Habilidad Definitiva, aumenta el ATQ de todos los miembros del equipo en un 20% durante 12 s. Este efecto no puede acumularse.

También podemos equipar a Prune con conjuntos de artefactos de dos piezas que aumenten su ATQ como Final del Gladiador, Reminiscencia de la Purificación, Día de los vientos alzantes o Deceso del Cinabrio.

Constelaciones

Si Nicole les sale varias veces su gachapon de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

C1 – “No temas, amado hijo de la humanidad”: Cuando tu personaje en uso del equipo golpee a un enemigo, se invocará el efecto adicional especial “proyección arcana: unidad”, que realizará un ataque coordinado contra dicho oponente. Esto infligirá Daño Elemental en el AdE del tipo elemental del personaje en cuestión. Dicho daño equivaldrá al 600% del ATQ del personaje y se considerará daño infligido por este mismo. Este efecto puede ocurrir, como máximo, una vez cada 6 s.

C2 – “Yo te guiaré y te mostraré el camino que has de recorrer”: Fortalece el efecto de la Habilidad Elemental de manera que gracia de la kénosis otorgará un aumento de 240 pts. de ATQ adicionales (esto no contará para el límite del Bono de ATQ de dicho efecto), y guía de la deificación reducirá la RES Elemental al elemento correspondiente de los enemigos cercanos en un 20% según el tipo elemental del personaje. La reducción de RES Elemental del mismo tipo de elemento no podrá acumularse. Además, cuando Nicole use su Habilidad Elemental, Revelación: Luz no manifiesta, le aplicará el escudo refulgellamas a los personajes en uso cercanos.

C3 – “Un candil que te acompaña, una luz que te ilumina el camino”: Aumenta el nivel de habilidad de Revelación: Luz no manifiesta +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C4 – “Izquierda o derecha, vayas a donde vayas”: Cuando la gracia de la kénosis de un personaje cercano del equipo mejore a guía de la deificación, Nicole también otorgará el efecto “bendición del pionero” durante 20 s. Un personaje solo podrá obtener este efecto una vez cada 17 s. Aquellos personajes que tengan la bendición del pionero verán el daño de sus Ataques Normales, Ataques Cargados, Ataques Descendentes, Habilidades Elementales y Habilidades Definitivas incrementado en una cantidad equivalente al 70% del ATQ de Nicole. Dicho efecto desaparecerá tras activarse 8 veces o cuando termine su duración. Al golpear a varios enemigos a la vez, se consumirán las cargas del efecto en función del número de enemigos golpeados. La bendición del pionero de cada personaje del equipo se calculará de forma independiente.

C5 – “Oirás mi voz junto a ti”: Aumenta el nivel de habilidad de Revelación: Escalinata del ascenso divino +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C6 – “No vaciles, pues este es el camino correcto”: Cuando la gracia de la kénosis de Nicole se convierta en guía de la deificación, la gracia de la kénosis de todos los personajes cercanos del equipo también mejorará a guía de la deificación. Además, tras ser mejorada, la guía de la deificación no volverá a convertirse en gracia de la kénosis. Adicionalmente, el daño infligido por los personajes con guía de la deificación ignorará el 40% de la DEF del enemigo.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Nicole en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Nicole

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Ágata Agnidus 3x Distintivo desgastado 3x Ámbar de pino 20.000 40+ 3x Fragmento de Ágata Agnidus 15x Distintivo desgastado 10x Ámbar de pino 2x Vestigio de las alas del terror 40.000 50+ 6x Fragmentos de Ágata Agnidus 12x Distintivo sofisticado 20x Ámbar de pino 4x Vestigio de las alas del terror 60.000 60+ 3x Trozos de Ágata Agnidus 18x Distintivo sofisticado 30x Ámbar de pino 8x Vestigio de las alas del terror 80.000 70+ 6x Trozos de Ágata Agnidus 12x Distintivo escarchado 45x Ámbar de pino 12x Vestigio de las alas del terror 100.000 80+ 6x Turquesa Ágata Agnidus 24x Distintivo escarchado 60x Ámbar de pino 20x Vestigio de las alas del terror 120.000

La Ágata Agnidus en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Pyro, Cepa Abismática Tipo I, Todoterreno Superpesado, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Regisvid Pyro, Protodragarto Geo, Gólem Legado, Tirano Qucusaurio Aueroardiente, Magmadragón Candente, Selenimariposa Radiante, Rey Lobo, Azhdaha, Signora, La Sota y Señor del Fuego Primigenio Corroído en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Pyro, Cepa Abismática Tipo I, Todoterreno Superpesado, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Regisvid Pyro, Protodragarto Geo, Gólem Legado, Tirano Qucusaurio Aueroardiente, Magmadragón Candente, Selenimariposa Radiante, Rey Lobo, Azhdaha, Signora, La Sota y Señor del Fuego Primigenio Corroído en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Distintivo desgastado, sofisticado y escarchado se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Ámbar de pino se puede encontrar en Nod Krai.

se puede encontrar en Nod Krai. El objeto Vestigio de las alas del terror se consigue derrotando al jefe Susurrador de Pesadillas de las Profundidades Insondables de nivel 30 o superior en Nod Krai.

Guía de materiales de mejora de talentos de Nicole

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Nicole. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del paraíso 6x Distintivo desgastado 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del paraíso 3x Distintivo sofisticado 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del paraíso 4x Distintivo sofisticado 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del paraíso 6x Distintivo sofisticado 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del paraíso 9x Distintivo sofisticado 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del paraíso 4x Distintivo escarchado 120.000 Mora 1x ??? Nivel 8 6x Filosofía del paraíso 6x Distintivo escarchado 260.000 Mora 1x ??? Nivel 9 12x Filosofía del paraíso 9x Distintivo escarchado 450.000 Mora 2x ??? Nivel 10 16x Filosofía del paraíso 12x Distintivo escarchado 700.000 Mora 2x ??? 1x Corona de la sabiduría

Los textos del paraíso se obtienen los martes, viernes y domingos en el Dominio Ciudad sin luz (Dominio de la maestría: Sombra legada) en Nod Krai, como recompensas de algunas misiones y en cofres, en el evento Guerra Cling-clang y en el evento Exploración de ruinas: Centro de Sabiduría de Campo.

se obtienen los martes, viernes y domingos en el Dominio Ciudad sin luz (Dominio de la maestría: Sombra legada) en Nod Krai, como recompensas de algunas misiones y en cofres, en el evento Guerra Cling-clang y en el evento Exploración de ruinas: Centro de Sabiduría de Campo. Los objetos Distintivo desgastado, sofisticado y escarchado se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos ??? se obtiene al derrotar al jefe semanal de la versión Luna VI de nivel 70 o más o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización. Más adelante tendremos más información sobre este objeto.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Nicole.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Nicole en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.