Nier Automata y Dead by Daylight están colaborando con skins de 2B y A2 para el juego de terror

Square Enix nos parece interesado es sacar un nuevo juego de la serie Nier, pero no tiene ningún problema en aprovechar la enorme popularidad de una de sus protagonistas para hacer ‘crossovers’ con toda clase de títulos. No ha pasado muchos desde que vimos a 2B en juegos como Overwatch, Call of Duty: Mobile y Stellar Blade, pero pronto llegará también al aterrador Reino del Ente gracias a una colaboración de Nier Automata con Dead by Daylight.

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Behaviour interactive anunció que esta colaboración nos permitirá comprar atuendos legendarios de 2B y A2 para dos de las sobrevivientes del juego (¿reconocen quiénes son?). No son nuevos personajes, ni se trata de un capítulo dedicado a la obra de Yoko Taro, son solo skins cosméticas. Por supuesto, ya hay jugadores quejándose de que no hayan skins de 9S ni de Emil.

Así es como luce el arte de estos dos nuevos atuendos que se pondrán a la venta el martes 6 de octubre de 2026 dentro de la tienda del juego.

Al momento de hacer esta nota no han revelado oficialmente cómo lucirán las skins de 2B y A2 de Nier Automata dentro de Dead by Daylight, cuánto costarán ni otros detalles. Actualizaremos esta noticia tan pronto tengamos imágenes y más información al respecto.

Este es uno de tantos juegos —una lista que es encabezada por Fortnite— que se han vuelto muy rentable gracias a la venta de cosméticos crossovers con otras series de videojuegos, cómics y películas populares. Sin embargo, algunos jugadores se quejan porque creen que el enfoque en cosméticos distrae del juego en si y que este pierde parte de la identidad al tener tantas colaboraciones. En DbD hay cierta lógica en que aparezcan personajes de otras franquicias de terror, ¿pero qué sentido tiene la presencia de 2B y A2 además de querer vender sus apariencias a los fanáticos?

Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.