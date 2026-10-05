Videojuegos

Nier Automata y Dead by Daylight están colaborando con skins de 2B y A2 para el juego de terror

BECOME AS FOG.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Square Enix nos parece interesado es sacar un nuevo juego de la serie Nier, pero no tiene ningún problema en aprovechar la enorme popularidad de una de sus protagonistas para hacer ‘crossovers’ con toda clase de títulos. No ha pasado muchos desde que vimos a 2B en juegos como Overwatch, Call of Duty: Mobile y Stellar Blade, pero pronto llegará también al aterrador Reino del Ente gracias a una colaboración de Nier Automata con Dead by Daylight.

Behaviour interactive anunció que esta colaboración nos permitirá comprar atuendos legendarios de 2B y A2 para dos de las sobrevivientes del juego (¿reconocen quiénes son?). No son nuevos personajes, ni se trata de un capítulo dedicado a la obra de Yoko Taro, son solo skins cosméticas. Por supuesto, ya hay jugadores quejándose de que no hayan skins de 9S ni de Emil.

- Publicidad -

Así es como luce el arte de estos dos nuevos atuendos que se pondrán a la venta el martes 6 de octubre de 2026 dentro de la tienda del juego.

Al momento de hacer esta nota no han revelado oficialmente cómo lucirán las skins de 2B y A2 de Nier Automata dentro de Dead by Daylight, cuánto costarán ni otros detalles. Actualizaremos esta noticia tan pronto tengamos imágenes y más información al respecto.

Este es uno de tantos juegos —una lista que es encabezada por Fortnite— que se han vuelto muy rentable gracias a la venta de cosméticos crossovers con otras series de videojuegos, cómics y películas populares. Sin embargo, algunos jugadores se quejan porque creen que el enfoque en cosméticos distrae del juego en si y que este pierde parte de la identidad al tener tantas colaboraciones. En DbD hay cierta lógica en que aparezcan personajes de otras franquicias de terror, ¿pero qué sentido tiene la presencia de 2B y A2 además de querer vender sus apariencias a los fanáticos?

Más de Dead by Daylight

Estas son las habilidades y ‘perks’ del nuevo asesino La Sentencia y la nueva sobreviviente Aurora en Dead by Daylight
 Estas son las habilidades y ‘perks’ del nuevo…
Novedades, skins gratis y todo sobre el evento de aniversario El Banquete Negro en Dead by Daylight
 Novedades, skins gratis y todo sobre el evento…
Conozcan las Ventajas (‘Perks’) de Shane Wiigwaas, el nuevo sobreviviente de Dead by Daylight
 Conozcan las Ventajas (‘Perks’) de Shane Wiigwaas, el…
Consigan objetos gratis de Jason en Dead By Daylight para celebrar la llegada del asesino de Viernes 13 al juego
 Consigan objetos gratis de Jason en Dead By…
Todas las noticias de la presentación de 10 años de Dead By Daylight: nuevos personajes, colaboraciones, mapas y más
 Todas las noticias de la presentación de 10…
Conozcan las habilidades y ‘perks’ de Jason en Dead by Daylight, así como sus «decepionantes» skins iniciales
 Conozcan las habilidades y ‘perks’ de Jason en…

Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

Más de:
Dead by Daylight Dead by Daylight
Los planes de Capcom incluyen convertir el RE Engine en un motor de generación mediante IA
Aang y Katara de Avatar Legends ya tienen fecha de lanzamiento en Sonic Racing: CrossWorlds
El estudio chileno Time Hunters anuncia el juego de terror Signal Veil de la mano con los creadores de Broken Lore
El adorable juego indie cooperativo protagonizado por un capibara y un cuervo —Capy Castaway— ya tiene traducción al español de Latinoamérica
La remasterización del gran clásico System Shock 2 está disponible gratis para PC (octubre 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Los planes de Capcom incluyen convertir el RE Engine en un motor de generación mediante IA
No hay comentarios

Lo último

Noche Electrizante Pokémon: la experiencia musical en Los Ángeles se transmitirá en vivo por Twitch y YouTube
Cultura POP
Así es Despera, el sucesor espiritual del anime Serial Experiments Lain
Anime y Manga
La historia y finales de Silent Hill: Townfall explicados – simbolismo, teorías y conexión con el lore de los otros juegos
Videojuegos
Dragon Ball Super: Beerus, esta es la fecha de estreno y plataformas donde se estrenarán los episodios en Latinoamérica
Anime y Manga