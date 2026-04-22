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NieR celebra su aniversario 15 con solo dos juegos y uno de móviles ya cerrado

¿Qué planeará Yoko Taro?

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Square Enix publicó el tráiler del aniversario 15 de la serie NieR, que se presentó por primera vez en la exposición ‘NieR 15th Anniversary Exhibition: Unerasable Records’, celebrada en Ikebukuro, Tokio, en agosto del 2025. La serie NieR celebra su décimo quinto aniversario, incluso aunque debutara hace 16 años, el 22 de abril del 2010.

Ya están a la venta las entradas para NieR:Orchestra Concert 12026 [YoRHa], una gira de conciertos sinfónicos que recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos. La gira NieR:Orchestra Concert 12026 [YoRHa] comenzará el 7 de agosto en Seattle, de la mano del equipo responsable de NieR:Orchestra Concert 12024 [The End of Data]. Eric Roth dirigirá las interpretaciones con orquesta y coro completos, además de las voces de las vocalistas originales de NieR, J’Nique Nicole y Emi Evans.

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El concierto también incluye grabaciones de recitaciones de Yui Ishikawa (n.º 2), Reina Tanaka (n.º 4), Mio Hanana (n.º 21) y Chihira Mochida (n.º 16), que presentan episodios relacionados con la Operación Descenso de Pearl Harbor. El director Yoko Taro y el compositor Keiichi Okabe también estarán presentes en la presentación de Seattle.

Anteriormente, Square Enix lanzó su NieR Series 15th Anniversary BOX el 28 de febrero en Japón por 32.780 yenes, o aproximadamente 210 dólares. La NieR Series 15th Anniversary BOX incluye una figura a escala de 210 mm de 2B, protagonista de NieR: Automata; Fio, protagonista de NieR Re[in]carnation; y el protagonista de NieR Replicant ver.1.22474487139…; el álbum de Arreglos de Jazz de NieR del CD Dinner Show; y el libro de Historia de armas de NieR.

Square Enix confirmó que NieR: Automata superó los 10 millones de unidades vendidas, y NieR Replicant ver.1.22474487139… vendió más de 2 millones de unidades hasta la fecha. El video de aniversario finaliza con el mensaje «NieR: Automata continuará…», insinuando que la historia de 2B, 9S y A2 podría no haber terminado.

🌚

The End… ?

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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