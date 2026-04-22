NieR celebra su aniversario 15 con solo dos juegos y uno de móviles ya cerrado

Square Enix publicó el tráiler del aniversario 15 de la serie NieR, que se presentó por primera vez en la exposición ‘NieR 15th Anniversary Exhibition: Unerasable Records’, celebrada en Ikebukuro, Tokio, en agosto del 2025. La serie NieR celebra su décimo quinto aniversario, incluso aunque debutara hace 16 años, el 22 de abril del 2010.

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Ya están a la venta las entradas para NieR:Orchestra Concert 12026 [YoRHa], una gira de conciertos sinfónicos que recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos. La gira NieR:Orchestra Concert 12026 [YoRHa] comenzará el 7 de agosto en Seattle, de la mano del equipo responsable de NieR:Orchestra Concert 12024 [The End of Data]. Eric Roth dirigirá las interpretaciones con orquesta y coro completos, además de las voces de las vocalistas originales de NieR, J’Nique Nicole y Emi Evans.

El concierto también incluye grabaciones de recitaciones de Yui Ishikawa (n.º 2), Reina Tanaka (n.º 4), Mio Hanana (n.º 21) y Chihira Mochida (n.º 16), que presentan episodios relacionados con la Operación Descenso de Pearl Harbor. El director Yoko Taro y el compositor Keiichi Okabe también estarán presentes en la presentación de Seattle.

Anteriormente, Square Enix lanzó su NieR Series 15th Anniversary BOX el 28 de febrero en Japón por 32.780 yenes, o aproximadamente 210 dólares. La NieR Series 15th Anniversary BOX incluye una figura a escala de 210 mm de 2B, protagonista de NieR: Automata; Fio, protagonista de NieR Re[in]carnation; y el protagonista de NieR Replicant ver.1.22474487139…; el álbum de Arreglos de Jazz de NieR del CD Dinner Show; y el libro de Historia de armas de NieR.

Square Enix confirmó que NieR: Automata superó los 10 millones de unidades vendidas, y NieR Replicant ver.1.22474487139… vendió más de 2 millones de unidades hasta la fecha. El video de aniversario finaliza con el mensaje «NieR: Automata continuará…», insinuando que la historia de 2B, 9S y A2 podría no haber terminado.