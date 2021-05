Sabemos que hay muchos fanáticos de la saga de Yoko Taro que están intrigados por el nuevo capítulo de la historia, pese a que se tratará de un título exclusivo para dispositivos móviles. Tal como suponíamos, Square Enix anunció oficialmente el lanzamiento de la versión en inglés de Nier: Reincarnation para occidente y abrió el registro anticipado al juego.

Si están interesados, ya mismo pueden visitar las páginas de Nier: Reincarnation para la App Store (iOS) y Google Play (Android) e iniciar el proceso de registro. Si este no aparece disponible, es posible que su dispositivo móvil no soporte el juego o que su cuenta sea de una región en la que el juego no ha sido anunciado. Pueden intentarlo de nuevo más adelante.

Dependiendo de la cantidad de personas que se registren anticipadamente, obtendremos recompensas una vez el juego esté disponible. Si logran 300.000 usuarios, regalarán 3.000 gemas que podremos usar en la tienda.

En el tráiler que acompaña esta nota pueden darse cuenta que Nier: Reincarnation es un RPG con batallas por turnos. También tiene un fuerte énfasis en narraciones cortas que están relacionadas con la gran mitología de la saga. Pueden conocer más sobre su historia y personajes siguiendo este enlace.

Todavía no se ha revelado cuál es la fecha oficial de lanzamiento del juego en occidente. En Japón está disponible desde febrero de 2020.

Fuente: sitio web oficial del juego