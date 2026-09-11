Videojuegos

Nightdive Studios confirmó lo que decían las filtraciones: la versión remasterizada de Thief: The Dark Project es real

Ladrón que filtra a ladrón.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

La filtración de logros de Steam que ocurrió recientemente no solo sirvió para «spoilear» detalles de las tramas de juegos como Mega Man: Dual Override y Kingdom Hearts IV, sino también revelar juegos no anunciados. Entre ellos se encuentra el ya rumoreado desde hace tiempo Thief: The Dark Project Remastered – The Tarnished Mirror, una versión remasterizada del primer juego de la serie lanzado en 1998 por Looking Glass Studios y Eidos.

Viendo que ya era imposible seguir negando en qué estaban trabajando, el estudio especializado en remasterizaciones Nightdive Studios decidió confirmarlo de una forma bastante divertida.

- Publicidad -

Este video no muestra realmente nada sobre el nuevo juego, solo referencia todos los comentarios que hay en Internet hablando de esto y escuchamos la voz del protagonista Garrett diciendo: «Huh…not so secret anymore, is it?» («Huh, ya no es un secreto»).

El video termina diciendo que conoceremos más sobre Thief: The Dark Project Remastered – The Tarnished Mirror el lunes 2 de noviembre de 2026. Es es probablemente la fecha en que se estrenará su primer tráiler.

Por si no lo conocen y no entienden por que esta versión remasterizada llama tanto la atención, Thief: The Dark Project es un clásico de sigilo que revolucionó el género por la forma en que usa el sonido, la iluminación y la inteligencia artificial de los enemigos en sus mecánicas. También es una de las principales influencias del género que ahora conocemos como «immersive sim».

Todavía no conocemos más detalles sobre cuándo podría salir a la venta este nuevo Thief, pero lo más probable es que sea en 2027.

¡Todo se está filtrando!

Lista de logros filtrada de Kingdom Hearts IV confirma los rumores sobre «ciertos mundos» sacados de «ciertas películas»
 Lista de logros filtrada de Kingdom Hearts IV…
Rockstar finalmente se pronuncia respecto a las filtraciones de GTA 6
 Rockstar finalmente se pronuncia respecto a las filtraciones…
La cacería del filtrador de GTA 6 ya comenzó, Take-Two busca orden judicial para pedir información a Discord y Microsoft
 La cacería del filtrador de GTA 6 ya…
Diablo IV ya tiene fecha de lanzamiento definida en Nintendo Switch 2, dice informante confiable
 Diablo IV ya tiene fecha de lanzamiento definida…
Se filtra una versión beta de GTA 4 con mucho material cortado
 Se filtra una versión beta de GTA 4…
Filtraciones de la beta de la versión Luna VI (6.5) de Genshin Impact revelan nuevo mapa, detalles sobre Linnéa y más
 Filtraciones de la beta de la versión Luna…
Más de:
Thief: The Dark Project Thief: The Dark Project
Así lucen en acción las nuevas skins de Le Sserafim x Overwatch para D.Mon, Moira, Mizuki, Sierra, Anran y Freja
Xbox en Tokyo Game Show 2026: fecha, hora y cómo ver la presentación con todos los anuncios de Microsoft
Revelan la razón por la que PlayStation decidió no trabajar más con Hideo Kojima en Physint y por qué Xbox sí
Filtración revela todos los jefes ‘Robot Masters’ de Mega Man: Dual Override
Inazuma Eleven: Bold Revolution es la revelada secuela de Victory Road en desarrollo
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Así lucen en acción las nuevas skins de Le Sserafim x Overwatch para D.Mon, Moira, Mizuki, Sierra, Anran y Freja
No hay comentarios

Lo último

Holy Horror Mansion, sucesor «espiritual» de Yo-kai Watch, incrementa aún más la controversia de Level-5 con el uso de IA
Videojuegos
Square Enix arranca su celebración por los 40 años de Final Fantasy, aunque falta tiempo para diciembre del 2027
Videojuegos
Project Espresso es el nuevo Concord de PlayStation y todos se preguntan por qué este no lo cancelan y el de Kojima sí
Videojuegos
One Piece: cuándo es el panel de la New York Comic Con y cuándo regresa el manga de la pausa con el capítulo 1194
Anime y Manga