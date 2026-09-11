Nightdive Studios confirmó lo que decían las filtraciones: la versión remasterizada de Thief: The Dark Project es real

La filtración de logros de Steam que ocurrió recientemente no solo sirvió para «spoilear» detalles de las tramas de juegos como Mega Man: Dual Override y Kingdom Hearts IV, sino también revelar juegos no anunciados. Entre ellos se encuentra el ya rumoreado desde hace tiempo Thief: The Dark Project Remastered – The Tarnished Mirror, una versión remasterizada del primer juego de la serie lanzado en 1998 por Looking Glass Studios y Eidos.

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Viendo que ya era imposible seguir negando en qué estaban trabajando, el estudio especializado en remasterizaciones Nightdive Studios decidió confirmarlo de una forma bastante divertida.

Este video no muestra realmente nada sobre el nuevo juego, solo referencia todos los comentarios que hay en Internet hablando de esto y escuchamos la voz del protagonista Garrett diciendo: «Huh…not so secret anymore, is it?» («Huh, ya no es un secreto»).

El video termina diciendo que conoceremos más sobre Thief: The Dark Project Remastered – The Tarnished Mirror el lunes 2 de noviembre de 2026. Es es probablemente la fecha en que se estrenará su primer tráiler.

Por si no lo conocen y no entienden por que esta versión remasterizada llama tanto la atención, Thief: The Dark Project es un clásico de sigilo que revolucionó el género por la forma en que usa el sonido, la iluminación y la inteligencia artificial de los enemigos en sus mecánicas. También es una de las principales influencias del género que ahora conocemos como «immersive sim».

Todavía no conocemos más detalles sobre cuándo podría salir a la venta este nuevo Thief, pero lo más probable es que sea en 2027.