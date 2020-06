Nihon Falcom comparte nuevos tráileres de sus próximos dos JRPG

Aprovechando el marco de New Game+ Expo, NIS America hizo un par de anuncios dirigidos a los amantes de los JRPG del estudio Nihon Falcom. ¿De qué tratan? Mientras que el primero consiste en un nuevo video de jugabilidad de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV —cuya llegada a Occidente fue confirmada a principios de abril—, el segundo es un tráiler que da a conocer que Ys IX: Monstrum Nox —la última entrega de esta franquicia— llegará a nuestras tierras en 2021 como una exclusiva temporal de PlayStation 4.

Trails of Cold Steel IV

Como se puede apreciar en el adelanto, Trails of Cold Steel IV supondrá el regreso de Rean Schwarzer. En lo que respecta a jugabilidad, será muy parecido a su predecesor. Mantendrá su sistema de combate por turnos, pero también supondrá el regreso de múltiples mecánicas. Estas incluyen los ataques conjuntos, además de los sistemas de Orden y Orbment.

Trails of Cold Steel IV llegará a PlayStation 4 el próximo 27 de octubre. Ya puede reservarse para la plataforma de Sony. Posteriormente llegará a Nintendo Switch y PC.

Ys IX: Monstrum Nox

Originalmente lanzado en Japón el 26 de septiembre de 2019, Ys IX: Monstrum Nox sigue nuevamente al aventurero Adol Christin. Tras ser maldecido por una misteriosa mujer, el protagonista se convierte en un Monstrum: un ser capaz de exorcizar demonios. Con ayuda de otros cinco Monstrum, cada uno con habilidades únicas, Adol deberá escapar de la «Ciudad Prisión» de Balduq y evitar que la dimensión Grimwald Nox se abra paso a su mundo.

Ys IX: Monstrum Nox llegará a PlayStation 4 en algún momento de 2021. También arribará a Nintendo Switch y PC, pero aún no se sabe la fecha de lanzamiento de estas versiones.

Fuente: canal oficial de NIS America en YouTube