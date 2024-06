Nikke tendrá una colaboración con Dave The Diver: fecha y detalles

Cuando pensamos en los juegos y ‘anime’ que podrían tener un ‘crossover’ con este juego gacha, nos guiamos por lo sexis que sean sus personajes femeninos. Es por eso que nos sorprendió mucho saber que la próxima colaboración de Goddess of Victory: Nikke no será con Stellar Blade u otro juego con una protagonista voluptuosa, sino con Dave The Diver.

Dave The Diver es un juego del estudio coreano Mintrocket lanzado en 2023. Controlamos a un gordo y agradable buzo llamado Dave que debe sumergirse en el mar para pescar diversos peces y administrar un bar de sushi (y participar en un montón de minijuegos). Pueden leer nuestra reseña de este título aquí.

Durante la presentación especial de verano de 2024, Shift Up anunció el crossover con ese juego. Pueden ver el tráiler de la colaboración a continuación.

Tristemente, la colaboración entre Goddess of Victory: Nikke y Dave The Diver no tendrá a Dave como personaje controlable en el juego gacha. Lo que si tiene es «el minijuego más grande» que este título ha visto hasta el momento. Prácticamente tendremos una versión miniatura del juego de Dave dentro de Nikke.

En este minijuego que no será tan mini, podremos controlar a Mast, Helm y Anchor sumergiéndonos para pescar y administrando el bar de sushi como lo haría Dave.

Durante el evento especial del ‘crossover’ también podemos conseguir ‘skins’ o trajes de buzo para Mast y Anchor. El traje de Anchor se podrá conseguir gratis jugando el minijuego y el de Mast debería ser parte de un gachapón especial.

No habrá un traje especial para Helm como parte de la colaboración a pesar de que es una de sus protagonistas.

Cuándo es el evento de Goddess of Victory: Nikke con Dave The Diver

La fecha de inicio de la colaboración de Goddess of Victory: Nikke con Dave The Diver será el jueves 4 de julio de 2024. Solo estará disponible por tiempo limitado.

Durante la presentación especial de verano de 2024 también dijeron que Nikke tendrá otra colaboración muy pronto. Aunque no dieron pistas de qué se trate, lo más probable es que sea con Stellar Blade.