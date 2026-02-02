Nikke tendrá una colaboración con otra serie de anime, revelan fecha y personajes

Este juego ‘gacha’ con personajes femeninos de proporciones generosas ha ganado popularidad gracias a ‘crossovers’ con series de anime populares como Evangelion y Re:ZERO, además de con otras franquicias de videojuegos como Resident Evil y hasta con Dave The Diver. Estas han sido tan rentables que sabíamos que van a haber muchas más y la próxima colaboración de Goddess of Victory: Nikke ya está confirmada: será con la serie de anime Lycoris Recoil.

Por si no la conocen, esta es una serie de 2022 sobre unas chicas que trabajan como asesinas para el gobierno que deben enfrentar terroristas y toda clase de amenazas mientras aparentan ser simples estudiantes de secundaria. Tras un incidente, dos agentes llamadas Chisato Nishikigi y Takina Inoue comienzan a trabajar juntas bajo la tapadera del Café LycoReco mientras esperan ser restituidas.

La colaboración de Goddess of Victory: Nikke con Lycoris Recoil empezará el jueves 12 de febrero de 2025.

La imagen sugiere que Chisato Nishikigi, Takina Inoue y Kurumi serán los personajes de la serie que den el salto al juego, mientras que otros personajes de Nikke recibirán atuendos inspirados en el Café Lycoreco o participarán en la trama del evento. Lo más probable es que Chistao y Takina serán los personajes de Rango S que tendremos que conseguir en el gacha mientras que Kurumi será un personaje de Rango A que podremos conseguir gratis.

Goddess of Victory: Nikke es un juego gratis con microtransacciones disponible para PC y teléfonos móviles.