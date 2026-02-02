Videojuegos

Nikke tendrá una colaboración con otra serie de anime, revelan fecha y personajes

DIRECT ATTACK!

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Este juego ‘gacha’ con personajes femeninos de proporciones generosas ha ganado popularidad gracias a ‘crossovers’ con series de anime populares como Evangelion y Re:ZERO, además de con otras franquicias de videojuegos como Resident Evil y hasta con Dave The Diver. Estas han sido tan rentables que sabíamos que van a haber muchas más y la próxima colaboración de Goddess of Victory: Nikke ya está confirmada: será con la serie de anime Lycoris Recoil.

Por si no la conocen, esta es una serie de 2022 sobre unas chicas que trabajan como asesinas para el gobierno que deben enfrentar terroristas y toda clase de amenazas mientras aparentan ser simples estudiantes de secundaria. Tras un incidente, dos agentes llamadas Chisato Nishikigi y Takina Inoue comienzan a trabajar juntas bajo la tapadera del Café LycoReco mientras esperan ser restituidas.

- Publicidad -

La colaboración de Goddess of Victory: Nikke con Lycoris Recoil empezará el jueves 12 de febrero de 2025.

La imagen sugiere que Chisato Nishikigi, Takina Inoue y Kurumi serán los personajes de la serie que den el salto al juego, mientras que otros personajes de Nikke recibirán atuendos inspirados en el Café Lycoreco o participarán en la trama del evento. Lo más probable es que Chistao y Takina serán los personajes de Rango S que tendremos que conseguir en el gacha mientras que Kurumi será un personaje de Rango A que podremos conseguir gratis.

Goddess of Victory: Nikke es un juego gratis con microtransacciones disponible para PC y teléfonos móviles.

Más sobre juegos de Shift Up

El estudio que hizo Stellar Blade cree tontamente que puede usar IA para que «una persona haga el trabajo de 100»
 El estudio que hizo Stellar Blade cree tontamente…
Stellar Blade agrega tres epílogos y ajustes al modo foto
 Stellar Blade agrega tres epílogos y ajustes al…
Ada Wong y Claire Redfield se unen a la colaboración de Resident Evil con Nikke
 Ada Wong y Claire Redfield se unen a…
Jill Valentine de Resident Evil se unirá a Goddess of Victory: Nikke
 Jill Valentine de Resident Evil se unirá a…
Eve, Raven y Lily llegan a Nikke – Todo sobre la colaboración con Stellar Blade
 Eve, Raven y Lily llegan a Nikke –…
Nuevos trajes, modos de juego, jefes y sorpresas del DLC de Nikke en Stellar Blade
 Nuevos trajes, modos de juego, jefes y sorpresas…
Más de:
Goddess of Victory: Nikke Goddess of Victory: Nikke
La categoría ‘Mejor banda sonora de videojuego’ no fue la única representación videojueguil en los Grammy 2026
La versión para Nintendo Switch de Apex Legends dejará de funcionar
El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter ya tiene fecha de lanzamiento
The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon – Reseña (PC)
Para una gran cantidad de desarrolladores de videojuegos, la IA generativa no es más que robo y plagio
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior La categoría ‘Mejor banda sonora de videojuego’ no fue la única representación videojueguil en los Grammy 2026
No hay comentarios

Lo último

Rápidos y furiosos 11 ya tiene título oficial y fecha de estreno
Cine y TV
Acciones en bolsa de varias empresas de videojuegos a la baja tras anuncio de Google
Videojuegos
Explicamos la película Terror en Silent Hill: Regreso al infierno, sus cambios respecto al juego y por qué los fans la odiaron
Cine y TV
Fortnite recibirá personajes de Honkai Star Rail, parece que serán estos dos
Videojuegos