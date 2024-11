Nine Sols – Reseña

Cuando el estudio independiente taiwanés Red Candle Games reveló que su tercer juego sería un título de acción y plataformas en 2D con gráficos caricaturizados, quedé bastante sorprendido. Este es un equipo conocido por haber creado dos excelentes juegos de terror y de algún modo esperaba que se fueran a mantener en ese nicho, pero me alegra que hayan hecho algo diferente porque Nine Sols no solo es un juego genial, sino que rivaliza con algunos de los mejores y más queridos ‘metroidvanias’.

Sí. Estoy hablando de “ese” que están pensando. Este juego puede rivalizar con el mismo Hollow Knight.

100 años después de haber sido dado por muerto por sus antiguos compañeros, Yi despierta. En el pasado, trató de convencer a sus compañeros de cambiar el rumbo de destrucción que llevaba su tierra de Nueva Kunlun y fue calificado como un traidor. Ahora es el momento no solo de terminar lo que empezó tanto tiempo atrás, sino de cobrar venganza contra los demás Sols.

Un mundo ‘taopunk’

Esa descripción hace que suene como una historia de venganza tradicional, pero es mucho más que eso. El universo de Nine Sols cuenta con una mitología muy detallada que nos presenta mundos y personajes con trasfondos intrigantes. En Nueva Kunlun conviven la alta tecnología y las tradiciones filosóficas del taoísmo. Los resultados son una estética y una narrativa muy originales que sus creadores han denominado ‘taopunk’.

Yi, el protagonista, resulta perfecto para recorrer este mundo porque es una persona con una mente altamente científica que se opone fuertemente a las ideologías y creencias que choquen con el uso de la razón. Inicialmente no sabemos qué fue lo que ocurrió en el pasado con sus viejos compañeros y a medida que resolvemos el misterio vamos compenetrándonos más con él a pesar de su fría personalidad. Los misterios sobre este mundo, las raíces sobre las que está construida la sociedad y el peligro que corre son realmente intrigantes y muchas de las respuestas no se nos dan directamente, sino a través de una narrativa ambiental muy bien pensada.

Inicialmente no pensé que los animales antropomórficos como Yi y sus enemigos Sols encajaran bien con la idea del ‘taopunk’. Esto es porque yo ignoraba las raíces chamanistas del taoísmo y su relación directa con el horóscopo chino.También pensé que lucían demasiado “tiernos” para una historia tan seria y violenta como esta. Por supuesto, estaba equivocado y no debí dudar de la capacidad de los creadores de Detention y Devotion para hilar a la perfección todos los elementos de su obra. Sí, son caricaturizados, pero el excelente trabajo de animación y los elementos estilísticos que toma del ‘anime’ y ‘manga’ (más bien del ‘manhwa’) hacen que funcionen muy bien dentro de su oscuro planteamiento.

‘Sekiro-like’

Espero haber dejado claro que Nine Sols es una obra de arte a nivel estético, pero no se queda solo en eso y también es un ejemplo de excelencia en sus más importantes elementos jugables.

Como ya dije en un principio, este es un ‘metroidvania’ —un juego de acción, exploración y plataformas en 2D con un mapa interconectado— de alta calidad capaz de pararse frente a grandes del género como Hollow Knight. Pero aunque el diseño de niveles es excelente, lo que lo hace destacar es su sistema de combate.

Uno de los pilares de la acción es un sistema de ‘parries’ claramente inspirado en el juego de FromSoftware Sekiro: Shadows Die Twice. Inicialmente tenemos el clásico movimiento de “bloquear en el instante en que un ataque conecta” y así ganar talismanes con los que podemos contraatacar para causar daño masivo, pero a medida que avanzamos ganamos nuevas habilidades que permiten hacer “parries” a diferentes tipos de ataques y obtener diferentes resultados.

Este sistema requiere mucha habilidad, sobre todo contra algunos de los jefes más complejos, y es normal ‘morir’ montones de veces contra un enemigo hasta que por fin nos aprendemos sus rutinas de ataques para responder correctamente. Puede ser frustrante, pero el resultado puede ser un “baile” de ‘parries’ y contraataques perfectos y enormemente satisfactorios.

Sí, Nine Sols es un juego muy difícil pero eso no debe asustarlos. Si quieren disfrutar solo de la fantástica historia y magnifica ambientación ‘taopunk’, pueden bajar la dificultad del juego. El ‘modo historia’ tiene algo de reto y no es raro morir algunas veces incluso a pesar de la dificultad reducida, pero pone esta gran experiencia al alcance de todos.

Los secretos de Nueva Kunlun

Como buen ‘metroidvania’ que es, el mapa de Nine Sols está lleno de secretos y zonas opcionales que lo convierten en un juego perfecto para quienes disfrutan explorando y probando nuevas ideas. Además de objetos coleccionables que solo sirven para aclarar detalles del ‘lore’ o proporcionar nuevas conversaciones con los personajes secundarios, hay objetos necesarios para crear mejoras. He encontrado varios muy bien escondidos y muy importantes que me hacen preguntar si es posible continuar el juego sin encontrarlos. ¿Cómo sobreviven aquellos que no encuentran el catalizador necesario para mejorar las curaciones?

Y es aquí que encuentro el único “pero” del juego y es que, a pesar de lo bien diseñados que están los niveles en cuanto a obstáculos, ubicación de enemigos, secretos e interconexión, regresar a zonas ya visitadas para explorarlas a fondo puede ser una gran molestia, sobre todo si no hemos desbloqueado el viaje rápido. Las rutas son largas y complicadas. La forma en que funciona el mapa no es clara y no siempre tenemos claro dónde estamos en relación a otras áreas.

Es claro que estoy enamorado de Nine Sols y lo considero uno de los mejores juego de 2024, pero en este momento no estoy listo para darle una calificación en esta reseña. Todavía me falta un buen pedazo del juego por experimentar y siempre cabe la posibilidad de encontrar un elemento que me haga cambiar mi opinión o que incluso me radicalice en lo que ya pienso.

Si quieren conocer la nota que le daré a este juego, vuelvan a visitar esta reseña en el futuro.

Reseña en construcción.

Reseña hecha con una copia digital de Nine Sols para PS5 brindada por Red Candle Games. Este juego también se encuentra disponible para PS4, consolas Xbox, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.