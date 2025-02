Ninja Five-O de Game Boy Advance ya está disponible en PS4, PS5, Switch y PC

Konami celebra el regreso de Ninja Five-O (Ninja Cop en Europa) con un tráiler de relanzamiento para este clásico de 32-bit. Originalmente lanzado para Game Boy Advance, ahora está de vuelta en la eShop de Nintendo Switch, PS Store y Steam con algunas características nuevas, como la función de rebobinar. El juego inexplicablemente pesa 2 GB, aún cuando es un ‘port’ y las adiciones no son masivas.

Ninja Five-O te adentra en el viaje épico de un detective y ninja a la vez. Utiliza una amplia variedad de habilidades ninja magistrales para defender la justicia resolviendo crímenes, como atracos a bancos y secuestros. Usa movimientos de ninjutsu únicos para proteger la ciudad de Zipangu y derrotar a los malvados jefes de Mad Mask. Esta nueva versión incluye modo contrarreloj, donde una etapa ya completada se puede volver a jugar de forma cronometrada. Cada nivel tendrá un objetivo de tiempo y la misión es tratar de completar la etapa antes de que se acabe el tiempo asignado. Incluye secuencias animadas y un menú potenciado por el Carbon Engine de Limited Run Games.

Nuestro ninja protagonista, Joe Osugi, debe detener a la banda terrorista que ha logrado obtener las Mad Masks, una colección de artefactos antiguos que otorgan poderes místicos a quien las use. Este juego en físico para GBA suele venderse por cientos de dólares, y en estado impoluto supera los $2000 USD. Así de burbuja está la situación retro actual. No decimos que no lo valga, pero ciertamente algunos aprovechan la especulación de precios para buscar fortunas.

Como es usual, Limited Run Games lanzará versiones físicas para Switch, PS4 y PS5 además de las digitales.

