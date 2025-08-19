Ninja Gaiden 4: el tráiler de Gamescom nos prepara para la nueva aventura de Ryu Hayabusa

Durante el Opening Night Live de Gamescom 2025, Team Ninja compartió un nuevo tráiler de Ninja Gaiden 4, título desarrollado por el estudio PlatinumGames.

Adicionalmente, el tráiler nos confirma que el traje de Yakumo será uno de los incentivos de precompra del título.

En el nuevo tráiler de Ninja Gaiden 4, no solo vemos a Ryu Hayabusa en acción. Ya que, el adelanto preparado por PlatinumGames ha mostrado un poco de los nuevos enemigos y el enfrentamiento contra el clan del cuervo.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Ninja Gaiden 4?

Ninja Gaiden 4 llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC el martes 21 de octubre de 2025. Adicionalmente, Microsoft ha confirmado que el primer Ninja Gaiden de PlatinumGames estará disponible desde su lanzamiento para los suscriptores de Xbox Game Pass en consolas y PC.

¿Cuál es la historia de Ninja Gaiden 4?

La historia principal de Ninja Gaiden 4 se desarrolla en un Tokio futurista y distópico, el cual ha sido transformado en una metrópolis plagada de «darkrot» (putrefacción oscura) debido a la resurrección de un antiguo enemigo, o más específicamente, a la influencia del Dragón Oscuro. El protagonista es del juego se llama Yakumo, un joven prodigio ninja del Clan Cuervo. El destino de la ciudad recae en sus manos, mientras se enfrenta a la Orden del Dragón Divino, una facción que busca proteger el “Sello del Dragón Oscuro” y que también es responsable de la situación de Tokio.

Fuente: Xbox