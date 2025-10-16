Videojuegos

Celebren el lanzamiento de Ninja Gaiden 4 con un traje gratis para Ninja Gaiden Ragebound

¿Eres Kenji o eres Yakumo?

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

El lanzamiento de la nueva entrega de la saga de acción ninja es inminente, pero este año ya habíamos tenido una excelente entrega de esta franquicia que además nos tiene una agradable sorpresa para celebrar la llegada de la nueva aventura. Si tienen Ninja Gaiden Ragebound, ya recibieron una actualización que agrega un traje (‘skin’) gratis inspirado en la obra de Team Ninja y PlatinumGames.

Esta nueva skin es el traje de Yakumo y nos permite vestir a Kenji como el protagonista de Ninja Gaiden 4. Pueden verlo en acción con su nuevo ‘look’ en el siguiente video.

Ninja Gaiden Ragebound es un juego de acción 2D desarrollado por The Game Kitchen (Blasphemous, The Last Door) que salió a la venta el 31 de julio de 2025 y que rápidamente se convirtió en uno de nuestros juegos mejor puntuados del año. Lo recomendamos mucho a los amantes de los juegos estilo retro, pues tiene el espíritu de los Ninja Gaiden que salieron en los años 80 y 90.

Por su parte, Ninja Gaiden 4 saldrá el 21 de octubre de 2025 y se trata de una aventura de acción 3D con un estilo mucho más moderno. Es desarrollado por los estudios expertos en juegos de acción Team Ninja y PlatinumGames y se trata de uno de los juegos más esperados del año. Aunque el protagonista habitual Ryu Hayabusa será controlable e importante en la trama, el nuevo protagonista es un ninja llamado Yakumo, que tendrá que enfrentarlo.

