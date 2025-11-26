Ninja Gaiden, Battletoads, Kid Icarus, Bionic Commando, adiciones de noviembre para NES y Game Boy en Nintendo Switch Online

Terminando noviembre y a poco de la temporada navideña, Nintendo libera cuatro clásicos para NES y Game Boy en Nintendo Switch Online, solo con la suscripción básica y sin necesidad de Expansion Pack. Estos son Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos y Battletoads para NES; Kid Icarus: Of Myths and Monsters y Bionic Commando para Game Boy.
Cada uno de estos clásicos tienen sus buenas cuotas de reto, especialmente Battletoads por uno de sus infames niveles, para mucha gente imposible de superar en la consola original.
Ninja Gaiden tiene un muy conocido historial con Ryu Hayabusa como protagonista, hasta el día de hoy expandido a nuevas propuestas 2D y 3D en la franquicia.
Kid Icarus es el que más dormido ha estado con el tiempo, pero esta entrega de Game Boy fue la primera portátil de la saga y tan solo la segunda en general hasta el lanzamiento de Uprising en 3DS.
Bionic Commando es uno de los más ausentes de Capcom, tampoco caería mal recibir en el futuro la edición Elite Forces para Game Boy Color.
A favor de la modernidad, en Nintendo Switch Online cada juego posee cuatro ranuras para guardar estados, así que no te preocupes si tienes que hacerlo cuando la dificultad de los juegos retro puede más que los reflejos.