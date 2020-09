Todos los modelos de Nintendo 3DS han sido descontinuados

Nintendo 3DS, la revolucionaria consola portátil que permitía disfrutar de un efecto visual tridimensional sin necesidad de gafas especiales, ha sido descontinuada.

Algunos de los modelos de esta consola han desaparecido del sitio web de Nintendo Japón. Todavía podemos encontrar listados a New Nintendo 3DS LL, New 2DS LL, and 2DS, pero en todos ellos aparece una nota aclaratoria que dice que ya «no están en producción».

Mientras tanto, todas las menciones de Nintendo 3DS han sido eliminadas de la versión americana del sitio web.

Aunque tuvo un lanzamiento difícil en 2011, Nintendo 3DS ganó popularidad rápidamente y se convirtió en un dispositivo imprescindible para los amantes de los videojuegos. Además de éxitos de Nintendo —como Animal Crossing: New Leaf, Super Smash Bros. for 3DS y Fire Emblem: Awakening— tuvo títulos de sagas como Resident Evil, Monster Hunter, Shin Megami Tensei y Yokai Watch.

Finalmente, Nintendo despachó más de 75 millones de unidades de todas las versiones de 3DS. Aunque nunca alcanzó la popularidad de su predecesor, Nintendo DS, fue un gran éxito con espectaculares juegos.

Al despedirse por completo de 3DS, Nintendo ya puede enfocarse completamente en Nintendo Switch, su más reciente y exitosa consola híbrida.

Via: The Verge

Fuente: Nintendo Japón