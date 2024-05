Nintendo adquiere el estudio que llevó Mortal Kombat 1 y Hogwarts Legacy a Switch

Nintendo Japón anunció por medio de un reporte oficial la adquisición del estudio Shiver Entertainment fundado en 2012, previamente parte de Embracer Group. El desarrollador Shiver Entertainment se encargó de Scribblenauts Showdown y Scribblenauts Mega Pack para Warner Bros Games, franquicia creada por 5th Cell. Posteriormente adaptó Mortal Kombat 1 para Switch con un muy polémico desempeño. Le fue mejor en el caso de Hogwarts Legacy, un juego más exigente para la consola híbrida.

«Shiver es un desarrollador de videojuegos que crea ‘software’ para múltiples plataformas incluida Nintendo Switch. Desde su establecimiento en 2012, Shiver trabajó con distribuidores y otros desarrolladores a través de comisiones para títulos de enorme escala, recientemente, trabajó adaptando juegos como Hogwarts Legacy y Mortal Kombat 1«, señala el comunicado.

[Scribblenauts Unlimited, Wii U] La franquicia creada por 5th Cell es ahora desarrollada por Shiver Entertainment.

«Nintendo adquirirá el 100% de participación de Shiver Entertainment y lo convertirá en subsidiario pleno. Dándole la bienvenida a la experiencia de Shiver y los logros de su equipo de desarrollo, Nintendo busca asegurar recursos de alto nivel para adaptar y desarrollar sus juegos. En adelante, incluso tras ser parte del grupo Nintendo, el enfoque de Shiver permanecerá igual, trabajando en comisiones para múltiples plataformas incluida Nintendo Switch».

Es muy probable que Shiver se encargue en el futuro de llevar juegos de otras consolas de Nintendo al sucesor de Switch o ‘Switch 2’. Una esperanza con Nintendo como casa matriz, es que pudiesen dar continuidad a la franquicia Scribblenauts. Pese a que 5th Cell ya no trabaja en ella, en el pasado nació en Nintendo DS con un éxito total; mientras que en Wii U, Scribblenauts Unlimited recibió contenido exclusivo de Super Mario y The Legend of Zelda (removido en Mega Pack de Switch).

Fuete: Nintendo