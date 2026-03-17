Nintendo añade una actualización con ‘mejora del modo portátil’ para juegos de Switch en Switch 2

Nintendo lanzó la actualización 22.0.0 para Switch 2 y Switch. La actualización de Switch 2 añade una opción llamada ‘Mejora del modo portátil’, que permite que los juegos compatibles de Switch se ejecuten como si estuvieran en modo televisor, lo que puede resultar en una mejora visual en el modo portátil.
Notas del parche de actualización 22.0.0 para Nintendo Switch 2 (16 de marzo de 2026)
- Se cambiaron el texto de la pantalla y las animaciones al descargar una tarjeta de juego virtual en el menú Home.
- Se agregó la capacidad de guardar notas sobre tus amigos que estén en tu lista de amigos. Los contenidos de las notas no se mostrarán a tus amigos.
- Se agregó la capacidad de ver y editar estas notas desde la aplicación Nintendo Switch App. Para utilizar esta función, la aplicación deberá estar actualizada a la versión 3.3.0 o posterior.
- Las siguientes funciones se agregaron para respaldar GameChat:
- Se agregó la capacidad de invitar amigos a las sesiones de GameChat en las que estés participando. Es posible que no puedas invitar algunos amigos, como aquellos quienes posean una cuenta supervisada.
- Aquellos amigos que no hayan terminado de configurar los ajustes iniciales de GameChat ahora podrán ser invitados a participar en sesiones de GameChat. Es posible que no puedas invitar algunos amigos, como aquellos quienes posean una cuenta supervisada o quienes no hayan utilizado una consola Nintendo Switch 2.
- Podría tardar un poco para que se refleje este cambio luego de actualizar tu consola a la versión 22.0.0.
- Se implementaron mejoras a la calidad de la pantalla compartida al expandirla en una sesión de GameChat.
- Se agregó la capacidad de rebobinar 10 segundos o avanzar 10 segundos con los botones ZL y ZR al ver un video en pantalla completa en la sección de noticias o en Nintendo eShop.
- Se agregó la opción de añadir los siguientes datos a la subida automática de archivos desde el menú Álbum.
- Videos acortados, videos guardados como capturas de imagen y capturas de imagen con texto añadido.
- Se agregaron los idiomas portugués de Portugal y ruso a los ajustes de conversión de audio a texto para GameChat en el menú Accesibilidad.
- La función de vocalizador, que se encuentra en el menú Accesibilidad, ahora podrá identificar y leer texto en el menú Álbum y durante la configuración inicial.
- Consulta el artículo Configuración y conexión iniciales de la Nintendo Switch 2 para obtener instrucciones de cómo activar la función de vocalizador durante la configuración inicial.
- Se agregó la habilidad de ver el desglose de la capacidad de almacenamiento por el tipo de datos para la memoria de la consola y la tarjeta microSD Express.
- Se agregó la capacidad de realizar una prueba de audio cuando la opción “PCM lineal 5.1” se haya seleccionado para Sonido del televisor en el menú Sonido.
- Se agregó Asia Sudoriental a la región de «Hong Kong/Taiwán/Corea del Sur» en el menú Consola.
- Se agregó la «mejora del modo portátil» en la opción para Tratamiento de programas de Nintendo Switch en el menú Consola.
- La mejora en el modo portátil hará que los programas compatibles con Nintendo Switch se reproduzcan como si se estuviera jugando en el modo TV, así que ciertas funciones podrían verse afectadas. Para ver más detalles, consulta la descripción en la consola.
- Las siguientes funciones se agregaron al modo avión:
- Cuando se active el modo avión, se aplicarán y se guardarán los ajustes que se habían establecido anteriormente para Bluetooth, Wi-Fi o el punto NFC mientras el modo avión estaba activado.
- Se agregó la capacidad de habilitar o deshabilitar individualmente Bluetooth, Wi-Fi o el punto NFC desde la opción Configuración de acceso rápido cuando el modo avión esté activado.
- Se agregó la capacidad de recibir una notificación en la aplicación para dispositivos inteligentes Control parental de Nintendo Switch cuando la contraseña del control parental sea ingresada exitosamente en la consola. También se puede configurar como una notificación generada automáticamente para tu dispositivo inteligente.
- Para utilizar este atributo, la aplicación deberá estar actualizada a la versión 2.4.0 o posterior.
- Mejoras a la estabilidad de la consola para mejorar la experiencia del usuario.