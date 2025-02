Nintendo anuncia el fin de los puntos de oro My Nintendo

El sistema de recompensas por compras de juegos físicos o digitales para Nintendo Switch, puntos de oro My Nintendo, llegará a su fin y será descontinuado por la compañía desde el 25 de marzo del 2025 a las 12:30 am. A partir de dicha fecha, no se otorgarán más puntos de oro por compra de productos aplicables. Sin embargo, los puntos de oro adquiridos hasta entonces se mantendrán hasta 12 meses después de la fecha en que fueron obtenidos.

En los siguientes tres casos, se otorgarán puntos de oro durante un período de tiempo determinado después de la fecha y hora de finalización mencionadas:

Cuando se reserva un producto descargable antes del final del período de acreditación. Incluso si el pago del producto descargable reservado se realiza después del 25 de marzo de 2025, se otorgarán puntos de oro por la reserva realizada antes de las 12:29 am del 25 de marzo de 2025. No se otorgarán puntos de oro por las reservas realizadas después de dicha fecha.

Por compras de ‘software’ físico lanzado antes del final del período de crédito. Se otorgarán puntos de oro por la compra de ‘software’ físico lanzado antes del 24 de marzo de 2025, incluso si el ‘software’ se compra en una fecha posterior.

Los puntos de oro otorgados por compras de sets de Nintendo Switch, Lite u Oled, deberán redimirse antes de la fecha estipulada.

Por el momento se desconoce si este programa de recompensas para reclamar juegos gratis en la eShop, regresará con Nintendo Switch 2 o será descontinuado definitivamente.

Fuente: sitio oficial de My Nintendo

Vía: Twitter