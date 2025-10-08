Videojuegos

Nintendo anuncia una gira por centros comerciales de Latinoamérica para la temporada navideña, conoce en qué países

Seis países son los elegidos.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Nintendo Latinoamérica anunció una gira por centros comerciales de seis países de la región, encabezados por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El Nintendo Mall Tour Latinoamérica permitirá jugar demos para consolas Nintendo Switch y Switch 2. Los detalles sobre las fechas, horarios y centros comerciales participantes por ciudad serán compartidos más adelante.

No dudamos que juegos como Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Leyendas Pokémon: Z-A –¡por primera vez en español latino!– e incluso Metroid Prime 4: Beyond (4 de diciembre) estén presentes durante esta gira por Latinoamérica en época navideña. Estas son las ciudades donde se llevarán a cabo las presentaciones de Nintendo:

  • Buenos Aires, Argentina
  • Brasília, Brasil
  • Curitiba, Brasil
  • Rio de Janeiro, Brasil
  • Maceió, Brasil
  • São Paulo, Brasil
  • Santiago, Chile
  • Bogotá, Colombia
  • Ciudad de México, México
  • Guadalajara, México
  • Monterrey, México
  • Puebla, México
  • Querétaro, México
  • Lima, Perú

Varios usuarios de otros países latinos, especialmente Centroamérica, manifestaron su descontento con la decisión por parte de Nintendo of America de solo tomar en cuenta seis países principales. Países como Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Paraguay o Bolivia no están entre los elegidos para recibir el Nintendo Mall Tour Latinoamérica. La razón sería que la representación de la marca en estos países es muy pequeña y hasta inexistente en ciertos casos. En otros como Venezuela, la situación política y social pasa factura.

Estaremos informando sobre los planes de Nintendo para esta gira navideña y si los precios se verán beneficiados con descuentos, algo que dudamos.

🌎

