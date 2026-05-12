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Nintendo anunció por sorpresa un nuevo amiibo de Zelda: Tears of The Kingdom que nadie esperaba

No era el amiibo que queríamos, pero sí el que necesitábamos.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ya no salen tanto amiibo —las geniales figuras coleccionables compatibles con Nintendo Switch y Nintendo Switch 2— como antes y cuando anuncian algunas, usualmente tienen a los protagonistas de títulos nuevos como Splatoon Raiders o Resident Evil Requiem. Es por eso que nos sorprendió tanto el anuncio por parte de Nintendo de una nueva figura amiibo con un personaje bastante curioso de un juego que ya tiene tres años: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mediante una publicación en la pagina web oficial para Japón se reveló la figura amiibo del Constructo de Mineru, el «golem» que construimos parte por parte en Tears of The Kingdom para que pueda ser usado por Mineru. Mineru también aparece en Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, aunque con un golem diferente al que creamos para ella con Link.

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Pueden ver imágenes del nuevo amiibo a continuación. Como notarán, tiene una particularidad especial que lo hace diferentes de otras figuras de la misma línea y es que podemos mover sus brazos con libertad para lograr diferentes poses.

Por supuesto, usar este amiibo con The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2 tiene un efecto especial: nos dará una apariencia especial y exclusiva para el planeador de Link.

Pueden ver cómo luce en la siguiente imagen.

El amiibo del constructo de Mineru se pondrá a la venta el jueves 17 de septiembre de 2026.

Algunos jugadores están expresando decepción porque no es un amiibo de Mineru sino de una de sus construcciones y otros dicen que preferirían una figura de un personaje más popular, no hay duda de que luce muy bien. Los detalles son increíbles y la capacidad de mover sus brazos es algo novedoso. Lo importante es que Nintendo sigue mostrando interés en sacar amiibo, así que ya veremos con qué más nos sorprenden en el futuro.

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The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom es un juego de acción y aventura disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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