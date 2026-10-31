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Nintendo cancela el evento de Halloween de Kirby Air Riders para Switch 2

No hay dulces para Kirby.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Nintendo lanzó recientemente un nuevo evento de Halloween para Kirby Air Riders, pero este ha sido cancelado abruptamente. El menú principal y el ‘Paddock’ adoptaron una temática especial de Halloween durante el evento, donde los jugadores podían obtener puntos para desbloquear materiales y objetos cosméticos con motivos de Halloween, incluido un gorro de fantasma.

Los jugadores notaron pronto que el evento de Halloween de Kirby Air Riders era prácticamente injugable. Al recibir un solo golpe, el jugador perdía todos sus potenciadores, los cuales aparecían en pantalla como objetos. Ya que los jugadores recibían múltiples impactos por segundo, la acumulación de estos objetos provocaba que el juego se congelara con mucha frecuencia.

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Mientras la pantalla permanecía bloqueada, la partida continuaba en segundo plano, lo que provocaba que el personaje siguiera avanzando en línea recta, casi siempre resultando en la eliminación del jugador o en su caída fuera del escenario, junto con la pérdida de todos los potenciadores. Nintendo reconoció estos problemas y decidió cancelar el evento. Aunque regresará más adelante, desconocemos cuándo.

«Hemos detectado un problema en el evento actual, ‘¡Truco o trato!’, que provoca que la pantalla se congele temporalmente durante la partida. Por este motivo, hemos decidido cancelar el evento. Pedimos disculpas sinceramente por cualquier inconveniente causado a nuestros usuarios.

Asimismo, tenemos previsto organizar el evento de nuevo, permitiendo así obtener las recompensas correspondientes. Ofreceremos más información una vez que se hayan definido los detalles», señaló la compañía en un comunicado.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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