Las recientes noticias sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y Bungie por parte de Sony hicieron que muchos pensarán si Nintendo también estaba pensando en adquirir algún estudio. La respuesta es sí. Nintendo anunció la compra de SRD Co. Ltd., un estudio que ha colaborado con ellos por más de 35 años.

Tal vez no han escuchado hablar de SRD Co. Ltd., pero definitivamente conocen los títulos con los que han estado involucrados. Históricamente, ellos colaboraron con la programación de títulos para NES como Donkey Kong, Donkey Kong Jr., The Legend of Zelda y el clásico de clásicos: Super Mario Bros. De hecho, ellos crearon la versión de prueba de la obra magna de Miyamoto. Su más reciente juego fue Game Builder Garage para Nintendo Switch. También trabajaron en el desarrollo de Animal Crossing: New Horizons.

El acuerdo de compra de SRD por parte de Nintendo se cerrará el 1 de abril de 2021. No se hizo público cuánto dinero gastó La Gran N en este negocio. No se espera que esta adquisición afecte notablemente las expectativas financieras de la empresa y sus oficiales la consideran una forma de «asegurar la disponibilidad de recursos de desarrollo de software para Nintendo».

La adquisición anterior de Nintendo fue el estudio canadiense Next Level Games, el equipo detrás de Luigi’s Mansion 3.

Via: GamesIndustry.biz

Fuente: Nintendo