Nintendo estrenó varios cortometrajes animados de Mario para niños en YouTube

¡Hey niños! ¡No todos los videojuegos son Roblox!

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

La mayoría de niños videojugadores de hoy en día parecen estar tan metidos en Roblox y Minecraft que a veces dudamos que conozcan a los personajes más populares del medio. Nintendo parece estar preocupado por esto y ha comenzado la nueva campaña ‘My Mario’ para que los más pequeños conozcan a su personaje más popular, parte de ella es la nueva serie de cortometrajes llamados It’s Me, Mario!

En el canal oficial para niños de Nintendo en YouTube ‘Play Nintendo’ podemos encontrar disponibles los tres primeros episodios de esta serie. Se trata de videos cortos —alrededor de un minuto cada uno— de excelente animación ‘stop-motion’ en los que vemos a Mario hacer cosas graciosas para hacer reír a los niños más pequeños.

Pueden ver estos cortometrajes a continuación. En el primero tenemos a Mario tratando de peinar su bigote. Apreciamos la referencia a Wario.

En el segundo lo vemos tratando de alcanzar su gorra, que está sobre un bloque alto. Este resulta interesante porque además de usar la música de los juegos, lo vemos usando movimientos de estos. Parece que quieren enseñar a los niños las mecánicas de estos antes de que empiecen a jugarlos.

El último de los tres cortometrajes de ‘It’s Me, Mario’ que Nintendo ha subido a YouTube también tiene una mecánica del juego. Vemos a Mario empujando y persiguiendo un caparazón de Koopa para tomar monedas, aunque pronto se devuelve contra él.

Además de los cortos, la campaña My Mario está ofreciendo muchos otros juguetes y productos para niños con la imagen de este icónico personaje. Ya veremos si de verdad logra despertar curiosidad en los niños hacia este fontanero y los juegos de Nintendo en vez de hacia el controversial título social en el que están todos los pequeños hoy en día.

