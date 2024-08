Nintendo deja de reparar New Nintendo 3DS por falta de piezas

Nintendo DS y su sucesora, 3DS fueron consolas que marcaron a más de una generación. En Japón es tanto el impacto que tuvieron las últimas generaciones de consolas cien porciento portátiles de Nintendo, que hasta está semana ellos anunciaron que repararán unidades de uno de los modelos de Nintendo 3DS.

¿Por qué Nintendo dejará de reparar consolas New Nintendo 3DS?

El servicio de reparaciones de Nintendo siempre se ha mantenido activo en consolas que ya no tienen una vida comercial durante un tiempo prolongado. Este servicio le permite a los usuarios enviar sus consolas a Nintendo para que las reparen. En este proceso de reparación, Nintendo usa piezas oficiales o sustituyen las dañadas cuando ya no tienen reparación. Sin embargo, desde marzo del 2024, La desarrolladora japonesa anunció que, una vez agotadas las piezas de repuesto para los modelos Nintendo 2DS, 2DS XL y New Nintendo 3DS, la compañía dejará de reparar esas consolas. Ahora el momento ha llegado y Nintendo anuncio que dejará de reparar consolas New Nintendo 3DS por falta de repuestos.

Con 17.52 millones de uninades vendidas Mario Kart 7, que debutó el 1 de diciembre del 2011, es el juego de Nintendo 3DS con mayor número de ventas.

Ahora, la compañía solo reparará consolas Nintendo 2DS y 2DS XL. El servicio de reparación para la Nintendo 3DS XL y la Nintendo 3DS estándar ya habían finalizado y ahora se les une New 3DS. Además, el 27 de marzo del 2023 Nintendo cerró la eShop de Wii U y 3DS. Esto acarreó la perdida de algunos juegos exclusivos de la plataforma. Nosotros hicimos en su momento un listado de aquellos títulos que no se encuentran activos, pero que alguna vez hicieron parte del catálogo de la Nintendo 3DS, el cual pueden consultar en el siguiente enlace.