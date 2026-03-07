Videojuegos

Nintendo demanda al gobierno de Estados Unidos por aranceles ilegales

Una cita en la corte.

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos por el presidente Trump en virtud de la IEEPA. Para entonces, ya se habían recaudado miles de millones de dólares en aranceles, ahora ilegales, lo que dejaba abierta la pregunta sobre qué sucederá con esos fondos. Varias empresas demandaron al gobierno estadounidense para recuperar el coste de los aranceles, y ahora Nintendo se suma a ellas, (vía Aftermath).

«El demandante [Nintendo] solicita que, de conformidad con la sentencia de la Corte Suprema en Learning Resources y las sentencias del Circuito Federal y de este Tribunal en V.O.S. Selections, este Tribunal ordene el reembolso inmediato, con intereses, de cualquier derecho de la IEEPA pagado por el demandante, independientemente de su estado de liquidación, y que se proporcionen todas las reparaciones que el Tribunal considere oportunas», señala el documento.

La demanda se presenta ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y nombra como demandados a numerosas figuras y agencias gubernamentales. La lista completa es la siguiente: el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y la recientemente destituida secretaria Kirsti Noem; la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. y su representante comercial, Jamieson Greer; el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Rodney Scott; finalmente, el Departamento de Comercio de EE. UU. y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Nintendo se suma a muchas otras empresas en la presentación de demandas para obtener el reembolso de los aranceles ahora ilegales. Queda por ver si tendrán éxito y si los reembolsos que puedan obtener se trasladarán a los consumidores. Actualmente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos declaró en un expediente judicial que sus sistemas actuales no pueden procesar los reembolsos arancelarios de inmediato, pero podrían estar listos en un plazo de 45 días.

