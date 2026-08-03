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Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct de agosto enfocado en Fire Emblem: Fortune’s Weave

El otro gran exclusivo para Nintendo Switch 2 de lo que queda de 2026.

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Falta poco más de un mes para el lanzamiento de la siguiente entrega de esta popular saga de juegos de RPG tácticos y sabíamos que no iban a tardar mucho para dar más información. Tendremos todos los detalles sobre los personajes, historia, ediciones de lanzamiento y más de Fire Emblem: Fortune’s Weave en forma de una tradicional presentación de Nintendo Direct, así que les vamos a decir la fecha, hora de inicio para varios países hispanohablantes y todos los detalles que necesitan para no perdérsela.

Este Nintendo Direct se emitirá el martes 9 de agosto de 2026 a las siguientes horas dependiendo de dónde estén:

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  • México: 8:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 a.m.
  • Chile: 9:00 a.m.
  • Argentina: 10:00 a.m.
  • España: 4:00 p.m.

Pueden ver la presentación a continuación o en el canal oficial de Nintendo of América en YouTube. Si prefieren ver la presentación en español aunque no sea el español de Latinoamérica, pueden verla en el canal de Nintendo España.

El video a continuación aparecerá como «no disponible» hasta la hora de inicio de la presentación.

Esta presentación Nintendo Direct durará alrededor de 20 minutos y se enfocará exclusivamente en Fire Emblem: Fortune’s Weave. No van a mostrar nada de otros juegos.

Esperamos conocer detalles de la historia, los personajes, conocer las diferentes ediciones que se pondrán a la venta y tal vez un nuevo amiibo.

Fire Emblem: Fortune’s Weave saldrá a la venta el 17 de septiembre de 2026 y será exclusivo para la consola Nintendo Switch.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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